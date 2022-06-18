Disney Plus Marvel dizileri izleme sırası nasıl olmalıdır? Marvel dizileri çıkış tarihleri nedir?

Marvel, çizgi romanları görünür filmlere ve TV şovlarına dönüştürerek bizi büyülemeye ve hayal gücümüzü beslemeye devam ediyor. Bu devasa evrende yolunuzu kaybetmemek için size 'Marvel dizileri hangi sırayla izlenmeli?' diye sorulacak. Rehberi hazırladık. Hadi içeri girelim!

Marvel dizileri son yıllarda çektiği filmlerle oldukça ilgi görmeye devam ediyor. Bazılarını bir hikaye, bazılarının çıkış tarihi takip ediyor. Bu listedeki Marvel serisini takip ederek sadece yıldan yıla farkı hissetmekle kalmayacak, hikayenin bütünlüğünü ve serinin Marvel evrenindeki hakimiyetini de anlayacaksınız. Örneğin Netflix dizileri (Daredevil, Luke Cage gibi) ile ABC dizileri arasında büyük bir fark var. Her biri bir evren gibi bir birim oluştursa da, karakter ve süre bakımından farklılık gösterirler.

Bakın, Marvel Serisi bunu ilk olarak 1974'te yaptı. Ama o zamanlar, teknoloji eksikliği ve çok daha çekici çizgi roman kültürü, ifadelerin süper kahraman hikayeleri olduğu gerçeğini basılı olarak daha yaygın hale getirdi. Marvel serisini bir hikaye bütünlüğü olarak düşündüğümüzde hangisini izlememiz gerekiyor:

Marvel dizileri izleme sırası

1) Agents of S.H.IE.L.D (24 Eylül 2013)

2) Marvel's Daredevil (10 Nisan 2015)

3) Marvel's The Punisher (17 Kasım 2017)

4) Marvel's Jessica Jones (20 Kasım 2015)

5) Marvel's Luke Cage (30 Eylül 2016)

6) Agent Carter ( 6 Ocak 2015)

7) Marvel's Iron Fist (17 Mart 2017)

8) Marvel's The Defenders (18 Ağustos 2017)

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