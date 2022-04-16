DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Alman polisine büyük tepki! 13 yaşındaki Türk çocuğa böyle müdahale ettiler
Hindistan'da Hindu gruplarla Müslümanlar çatıştı; 10 yaralı
Maradona’nın forması satışa çıkarılacak
ABD'de haftada 4 gün çalışılacak
Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı
Çocuk parkına ateş açıldı; 1 çocuk yaralandı
Fransız ordusunda Bayraktar TB2 benzeri girişim
Okul ve restoranlar için hayat kurtaran 'Heimlich' afişi
Kasaba Doktoru 2. bölüm izle | Youtube Kasaba Doktoru yeni bölüm full izle | Kasaba Doktoru hangi diziden uyarlama?
Yurdun 4'üncü katından düşen üniversiteli hayatını kaybetti
Kaderimin Oyunu 17. bölüm izle | Star Tv Kaderimin Oyunu yeni bölüm (17.bölüm) tek parça full HD izle
Rusya: Mariupol'de kontrolü ele geçirdik
Disney Plus Gri dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncuları ve konusu nedir?
Aziz 21. bölüm izle | Show Tv Aziz yeni bölüm (21.bölüm) tek parça izle | Youtube Aziz son bölüm tek parça izle
Rusya: Batı'nın silahlarını taşıyan kargo uçağı vuruldu

İSTANBUL

19:52:00

İftar vakti

BURSA

19:51

04:46
19:51
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:35

04:31
19:35
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:18

04:15
19:18
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:01

03:58
19:01
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:49

03:55
18:49
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:52:00

İftar vakti

ANKARA

19:35

04:31
SAHUR
19:35
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Disney Plus Gri dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncuları ve konusu nedir?

Disney Plus Gri dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncuları ve konusu nedir?

Bir süredir dizi dünyasında görülmeyen ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yeni çıkacak dizisi Gri dizisinin oyuncuları ve konusu dizi severlerin gündemini meşgul ediyor. Peki Disney Plus Gri dizisi ne zaman başlayacak?

2 Saat Önce
2022-04-16 23:05:35
Disney Plus Gri dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncuları ve konusu nedir?

Yıllardır sayısız başarılı yapımda yer alan ve oyunculuğuyla milyonlarca hayranı olan Kenan İmirzalıoğlu nihayet dizi dünyasına geri dönüyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun inadı kırıldı ve Disney Plus'ın yeni dizi Gri ile birlikte dizi kariyerine devam edeceği öğrenildi. Kenan İmirzalıoğlu'nun uzun bir zaman sonra ilk dizisi olacak olan Gri'nin konusu ve oyuncuları bir çok insanın merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Disney Plus Gri dizisi konusu nedir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrol olarak yer alacağı Gri dizisinin konusu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. OGM Pictures'in yapımcılığını yapacağı yeni dizide Kiremitçi Bozkurt senarist, Taylan Biraderler yönetmenlik görevini yapacak.

Disney Plus Gri dizisi ne zaman başlayacak?

Türkiye faaliyetleri için büyük bir hazırlık yapan Disney Plus, 14 Haziran'da yeni projeleri ile seyircinin karşısına çıkacak.

Gri dizisinin ise 14 Haziran'da açılacak olan platforma ilk bölümünü yetiştirmesi bekleniyor. Buna göre ise Gri dizisinin Haziran ayında yayınlanması bekleniyor.

Gri dizisi oyuncuları için Timuçin Esen ile anlaşma sağlandı. Dizinin kadrosunda Alican Yücesoy'da yer alacak. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş