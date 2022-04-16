Disney Plus Gri dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncuları ve konusu nedir?

Bir süredir dizi dünyasında görülmeyen ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yeni çıkacak dizisi Gri dizisinin oyuncuları ve konusu dizi severlerin gündemini meşgul ediyor. Peki Disney Plus Gri dizisi ne zaman başlayacak?

Yıllardır sayısız başarılı yapımda yer alan ve oyunculuğuyla milyonlarca hayranı olan Kenan İmirzalıoğlu nihayet dizi dünyasına geri dönüyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun inadı kırıldı ve Disney Plus'ın yeni dizi Gri ile birlikte dizi kariyerine devam edeceği öğrenildi. Kenan İmirzalıoğlu'nun uzun bir zaman sonra ilk dizisi olacak olan Gri'nin konusu ve oyuncuları bir çok insanın merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Disney Plus Gri dizisi konusu nedir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrol olarak yer alacağı Gri dizisinin konusu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. OGM Pictures'in yapımcılığını yapacağı yeni dizide Kiremitçi Bozkurt senarist, Taylan Biraderler yönetmenlik görevini yapacak.

Disney Plus Gri dizisi ne zaman başlayacak?

Türkiye faaliyetleri için büyük bir hazırlık yapan Disney Plus, 14 Haziran'da yeni projeleri ile seyircinin karşısına çıkacak.

Gri dizisinin ise 14 Haziran'da açılacak olan platforma ilk bölümünü yetiştirmesi bekleniyor. Buna göre ise Gri dizisinin Haziran ayında yayınlanması bekleniyor.

Gri dizisi oyuncuları için Timuçin Esen ile anlaşma sağlandı. Dizinin kadrosunda Alican Yücesoy'da yer alacak. .