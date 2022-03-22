Disney Channel Türkiye kapatılıyor mu? Disney Channel Türkiye kapandı mı? Çizgi film kanalı Disney Channel haberi...

Disney Channel Türkiye kapatılıyor mu? Çocukların sevdiği çizgi film kanalı Disney Channel Türkiye'nin kapatılacağına ilişkin bir açıklama geldi. Kanalın sevenlerine bir iyi bir kötü haberlerinin olduğunu duyuran Disney Channel Türkiye, artık plus'ta yer alacak. Peki ama Disney Channel Türkiye kapandı mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Çocukların sevdiği çizgi film kanalı Disney Channel Türkiye'nin kapatılacağına ilişkin bir açıklama geldi. Kanalın sevenlerine bir iyi bir kötü haberlerinin olduğunu duyuran Disney Channel Türkiye, artık plus'ta yer alacak. Peki ama Disney Channel Türkiye kapandı mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Disney Channel Türkiye kapatılıyor mu?

Disney Channel Türkiye, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Size biraz hüzünlü biraz mutlu bir haberimiz var; sihirli kanalımız Disney Channel ile artık vedalaşıyoruz. Ancak sakın üzülmeyin arkadaşlarımız çünkü bu asla bir son değil, hepimiz için yepyeni bir başlangıç. Çok yakında en sevdiğimiz ve sık sık izlemek istediğimiz içerikler tüm bölümleriyle dilediğimiz her an Disney+'ta olacak!" sözlerine yer verdi.

Disney Channel Türkiye kapandı mı?

Disney Channel Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kanal henüz kapanmadı.

Disney Channel Nedir?

Disney Channel, Türkiye'de 24 saat yayın yapan televizyon kanalıdır. Kanal çizgi dizi, film ve gençlik dizileri yayınlamaktadır. Hedef kitlesi ilk kurulduğunda 7 yaş grubu çocuklar olsa da zamanla değişmiş; programların içeriği değiştikçe, izleyen kesimin yaş ortalaması da artmıştır. .