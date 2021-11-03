Diş taşlarını evde temizlemek istiyorsanız...

Dişlerimiz düzenli bir şekilde plağa maruz kalında diş taşı oluşuyor. Estetik görünümü bozan ve ağız sağlığını olumsuz etkileyen bu durum kişiyi oldukça rahatsız edebiliyor. Peki diş taşı nedir? Diş taşı oluştuğunu nasıl anlarız? Diş taşları önlenebilir mi? Diş taşı evde temizlenebilir mi? Sizler için araştırdık...



Dişlerimiz plağa sürekli olarak maruz kalında diplerinde, diş etine giren yerde kireçsi bir taş tabakası oluşur. Buna diş taşı veya tartar denir. Yoğun bir şekilde bakteri içeren diş taşları, sert olduğu için diş fırçalarıyla temizlenemez.

Diş taşı nasıl oluşur?

Dişin yüzeyinde mikro bakteriyel besinler birikince diş taşı oluşur. Bunun sebebi dişlerin fırçalanmaması, diş eti kullanılmaması yani doğru bir şekilde diş bakımı yapılmamasından kaynaklıdır. Diş etleri iki hafta gibi kısa bir zaman zarfında oluşabilir. Bol karbonhidratlı ve şekerli ürünler diş taşına dönüşebilir. Bu yüzden bu ürünleri dikkatli tüketmek ve tükettikten sonra güzel bir ağız bakımı yapmak gerekir.

Ayrıca tükürüğünüzün yapısı da diş taşına neden olabilir. Tükürüğün yoğun biriktiği yerlerde diş taşı oluşabilir.

Diş taşı nerede oluşur?

Diş taşı veya tartar dişlerin üzerinde, dişlerin diplerinde veya diş eti çizgisinin altında oluşabilir.

Diş taşı oluştuğunu nasıl anlarız?

Diş eti çizgisinin üzerindeki diş taşları sarı veya bronz renkte olur. Diş eti çizgisinin altındaki diş taşları ise kahverengi veya siyah renktedir.

Diş taşları zararlı mı?

Diş taşları yüzünden ağızda koku, iltihap, çürüme, diş eti çekilmesi, dişlerin arasında boşluk oluşması, dişler arasındaki kemiklerde kayıp, kanama ve diş eti hastalıkları görülebilir.

Diş taşı oluşumu önlenebilir mi?

Düzenli olarak dişlerinizi fırçalarsanız, diş ipi kullanırsanız ve düzenli diş muayenesine giderseniz diş taşı oluşumunu önleyebilirsiniz. Düzenli diş muayenesi 6 ayda bir olmalıdır.

Diş taşı temizliği evde nasıl yapılır?

Diş taşlarını temizlemek için bir çorba kaşığı aloe vera jeli, bir çorba kaşığı limon suyu ve bir çorba kaşığı karbonata ihtiyacınız olacak. Aloe vera, limon suyu ve karbonatı bir kap içerisinde güzelce karıştırıp macun haline getirin. Daha sonra bu macunu kapaklı bir kapta bir gün boyunca bekletip etkisinin artmasını sağlayın. Daha sonra gün içerisinde dişlerinizi bu karışımla fırçalayın. Bu karışım sayesinde diş taşlarınız ortadan kalkacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.