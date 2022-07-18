Diş hekimi 5. sınıf ve Tıp Fakültesi 6. sınıf (son sınıf) öğrencilerine asgari ücret mi ödenecek? Diş hekimi ve Tıp öğrencilerine ödeme ne zaman yapılacak? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair çok önemli açıklamaları Kabine Toplantısı sonrası yaptı. Erdoğan diş hekimliği ve Tıp fakültesi öğrencilerine de asgari ücret oranında bir ödeme yapılacağını açıkladı. Peki ödemeler ne zaman yapılacak?

Diş hekimi 5. sınıf ve Tıp Fakültesi 6. sınıf (son sınıf) öğrencilerine asgari ücret mi ödenecek? Diş hekimi ve Tıp öğrencilerine ödeme ne zaman yapılacak? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair çok önemli açıklamaları Kabine Toplantısı sonrası yaptı. Erdoğan diş hekimliği ve Tıp fakültesi öğrencilerine de asgari ücret oranında bir ödeme yapılacağını açıkladı. Peki ödemeler ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından gündeme dair çok kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında KYK kredi borçlarının faizlerinin silineceğini ve ücretli öğretmen maaşlarına zam yapıalcağını açıkladı. Erdoğan ayrıca diş hekimi ve tıp fakültesi son sınıf öğrencilerine ödeme yapılacağını açıkladı.

Diş hekimi 5. sınıf ve Tıp Fakültesi 6. sınıf (son sınıf) öğrencilerine asgari ücret mi ödenecek?

Erdoğan açıklamasında "Devlete bağlı tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültelerinde son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar ödeme yapılacak'' dedi. Ödemelerin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. İlerleyen günlerde konuya dair gelişmelerin duyurulması bekleniyor.

Ücretli öğretmen maaşı arttı mı?

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır."