Dış gebelik yaygın olarak gözlemlenen bir durumdur. İstatistikler, ülkemizde her 84 gebelikten birinin dış gebelik olduğunu gösteriyor. Peki dış gebelik nedir? Dış gebelik nasıl olur? Dış gebelik kimlerde görülür? Dış gebelik belirtileri neler? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik...



Dış gebelik oldukça ciddi bir durumdur. Hamilelik belirtileriyle benzerlik gösterir. Erken teşhis ve tedavisi hayati önem taşımaktadır. Dış gebelik, erken tanı konulmadığında veya müdahaleye geç kalınması durumunda iç kanama yüzünden kadının hayatını riske atabilir.

Dış gebelik nedir?

Dış gebelik, döllenmiş yumurtanın kendisini rahmin dışına, genellikle fallop tüplerinden birine implante etmesidir. Fallop tüpleri, yumurtalıkları rahme bağlayan tüplerdir. İçlerine bir yumurta sıkışırsa, bebeğe dönüşmez ve hamilelik devam ederse kadının sağlığı risk altında olabilir.

Dış gebelik nasıl oluşur?

Dış gebelik olarak da isimlendirilen ektopik gebelik , döllenmiş bir yumurtanın bir kadının rahminin dışında, karnının başka bir yerinde büyümesidir. Hayatı tehdit eden kanamalara sebep olabilir ve acil olarak tıbbi bakıma ihtiyaç duyar. Vakaların %90'ından fazlasında yumurta bir fallop tüpüne yerleşmektedir. Bu tubal gebelik olarak adlandırılır.

Dış gebelik neden oluşur?

Pelvik inflamatuar hastalık (PID), genellikle cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyonun (CYBE) sebep olduğu kadın üreme sisteminin iltihabı ektopik gebelik riskinde artışa neden olabilir.

Önceden dış gebelik yaşamış olmak, başka bir dış gebelik geçirme riski %10 civarındadır.

Fallop tüplerinde yapılan ameliyatlar, örneğin başarısız bir kadın sterilizasyon prosedürü ektopik gebelik riskinde artışa neden olabilir.

IVF gibi doğurganlık tedavisi – yumurtlamayı uyarmak için ilaç almak (yumurtanın salınması) ektopik gebelik riskinde artışa neden olabilir.

Sigara içme alışkanlığı ektopik gebelik riskinde artışa neden olabilir.

Artan yaş 35 ila 40 yaşları arasındaki gebe kadınlar için risk en yüksektir.

Dış gebeliğin ne gibi bir belirtisi var?

Dış gebelik her zaman semptomlara sebep olmamaktadır ve rutin gebelik taraması sırasında tespit edilebilir. Belirtiler hamileliğin 4. ve 12. haftaları arasında gelişme eğilimindedir. Tek bir tarafta düşük ve karın ağrısı, vajinal kanama veya kahverengi sulu akıntı, omuzunuzun ucunda ağrı, tuvalet ihtiyacını rahat giderememe gibi belirtiler kişide oluşabilir.

Dış gebelikten kaç ay sonra hamile kalınmalı?

Dış gebelik sonrası doktorunuz en az iki regl döneminiz dolana kadar beklemenizi tavsiye edecektir. Metotreksat ile tedavi gördüyseniz, en az 3 ay beklemeniz tavsiye edilir çünkü bu süre içerisinde hamile kalırsanız ilaç bebeğinize zarar verebilir. Dış gebelik geçiren kadınların çoğu, fallop tüpleri çıkarılmış olsa dahi tekrar hamile kalabilir. Genellikle kadınların %65'i dış gebelikten sonraki 18 ay içinde başarılı bir gebelik yaşayabilir. Bazen tüp bebek gibi doğurganlık tedavisi kullanmak da gerekebilir. Daha önce dış gebelik geçirdiyseniz, başka bir dış gebelik yaşama riskiniz daha yüksektir, fakat risk hala küçüktür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.