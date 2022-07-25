Diş beyazlatma yöntemler, evde diş beyazlatma nasıl yapılır?

Diş kararması nasıl geçer? Evde diş beyazlatma yöntemleri nelerdir? Son zamanlarda popüler bir konu olan dişçiye gitmeden evde diş beyazlatma yöntemleri konusu merak uyandırdı.

İnsanlar tarafından dişlerindeki kele oluşumu,kararma ve çürüğe nelerin iyi geldiği araştırılmakta.Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara değindik. İşte detaylar.

EVDE DİŞ BEYAZLATMA YÖNTEMLERİ

Tuzla Diş Beyazlatma:

Tuzla düş beyazlatma yöntemi en bilinen yöntemler arasında yer almakta. Diş fırçasını, ıslattıktan sonra sofra tuzuna banarak dişlerinizi fırçalayın. Bu yöntem dişlerinizde birikmiş olan zararlı bakterilerin de temizlenmesini sağlayacaktır.

Muz Kabuğuyla Diş Beyazlatma İşlemi:

Son zamanlarda popüler bir hale gelen muz kabuğu ile diş beyazlatma yöntemi en gündemde yer alan konular arasında. muz kabuğu, diş sağlığı açısından faydalı bir besindi. Muz meyvesinin kendi mucizesi dışında çöpe attığımız muz kabuğunun da mucizeleri mevcut. Dişlerde kararmaları gideren potasyum kaynağı muz kabuğu ile dişlerinizi iyice ovun, ardından macunsuz bir fırça ile temizleyin.Düzenli bir şekilde uyguladığınız takdirde sonucu göreceksiniz.

Defne Yaprağı ve Portakal Kabuğu İle Diş Beyazlatma:

Mucizevi bitkilerden defne yaprağının diş kararmalarına iyi geldiği bilinmekte. Ayrıca portakalın kendisinin yanı sıra kabuğuda diş kararmalarına son vermekte. Bunun için; Defne yaprağını ezerek toz haline getirin. Ardından portakal kabuğu rendesi ile karıştırarak macun kıvamına getirin. Diş fırçanızı karışıma batırarak 5 dakika boyunca iyice fırçalayın. Bu uygulamayı haftada bir kez düzenli bir şekilde uyguladığınız takdirde sonucunu göreceksiniz.

DİŞ KARARMASI NASIL GEÇER?

Diş kararması nasıl geçer? Diş lekelerine iyi gelen yöntemler neler? Kötü bir görünüm veren ve özgüvenimizi düşüren diş kararmaları hayatımızı olumsuz yönde etkilemektedir.Lekelere karşı kullanılabilecek ilk akla gelen yöntem karbonat olarak bilinmektedir. Diş fırçasına bir miktar karbonat dökerek dişlerinizi fırçalayın. Ardından diş macununuz ile fırçalayın. Bu işlemi haftada iki kez tekrarlayarak düşte meydana gelen lekelerden kurtulabilirsiniz.