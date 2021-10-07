Dirsek kararması nasıl geçer?

Cilt kararmalarının birden çok sebebi var. Estetik olarak kötü bir görünüme neden olan bu kararmalar çok can sıkıcı olabiliyor. Diz, dirsek ve koltuk altında olan bu kararmalar doğal yöntemlerle geçirilebiliyor. Peki nasıl? Hangi doğal çözüm kararmaları geçiriyor? Sizler için araştırdık...



Sadece esmer insanlarda değil beyaz tenli insanlarda da görülebilen dirsek kararması çok can sıkıcı olabiliyor. Estetik görünümü bozan dirsekteki kararmaların nedeni dirsek bölgesinin temizliğine gereken özeni göstermemekten kaynaklanıyor. Bu yüzden ve çok fazla da yıpranmanın etkisiyle dirsekler zaman içerisinde kararabiliyor ve kabuklanabiliyor. Fakat bazı doğal çözümler bu kararmaları geçirebiliyor.

Limon ve karbonat ikilisi

Limon asitli yapısıyla cilt beyazlatmada çok maharetli bir besindir. Ayrıca limon içerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde cildi ölü hücrelerden de arındırır. Eğer diz kapağınız, koltuk altınız veya dirseğinin zaman içerisinde karardıysa limon suyu yardımınıza koşacaktır. Ayrıca karbonat da ciltteki ölü birikimleri giderir. Göreceksiniz ki karbonat uyguladığınız kararmış bölge zamanla pul pul dökülecek ve beyazlayacaktır. 1 yemek kaşığı limon suyuna ekleyeceğiniz 2 yemek kaşığı karbonat kararan bölgeleri beyazlatacaktır. Elde ettiğiniz karışımı dairesel hareketlerle kararmış bölgeye sürebilirsiniz.

Elma sirkesi

Elma sirkesi içeriği sebebiyle bakterileri öldürücü özelliktedir. Koku oluşumunu önleyen elma sirkesi, vücudunuzda kararmış diz, dirsek, ve koltuk altını da beyazlatacaktır. Elma sirkesini kararmış bölgeye sürüp 15 dakika beklettikten sonra durulayarak beyazlamasını sağlayabilirsiniz.

Hindistan Cevizi Yağı

Saç ve cilt bakımında fazlasıyla kullanılan Hindistan cevizi yağı kararmış bölgelerin beyazlamasını da sağlıyor. Koltuk altınıza E vitamininden zengin Hindistan cevizi yağını sürerek beyazlatabilirsiniz.

Patates

Hassas bir cildiniz varsa kararmış bölgeleri patatesle beyazlatmanız daha iyi olacaktır. 1 dilim patates keserek kararmış koltuk altlarınızı ovup durulayabilirsiniz. Ayrıca patates suyunu da sürüp 10 dakika beklettikten sonra durulayabilirsiniz.

Süt ve karbonat ikilisi

Süt iyi bir nemlendirici görevi görür. Ayrıca içerisinde bulunan laktik asit kararmış pigmantasyonu azaltır. Karbonat ise cildi ölü hücrelerden arındırır. 2 yemek kaşığı karbonata 1 yemek kaşığı süt döküp macun kıvamına getirin. Daha sonra bu macunu dairesel hareketlerle vücudunuzdaki dirsek, diz kapağı ve koltuk altı gibi bölgelere sürüp 15 dakika beklettikten sonra durulayabilirsiniz.

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