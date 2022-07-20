Dirsek ağrısı nedir? Belirtileri neler? Nasıl geçer?

Dirsek ağrısı nedir? Belirtileri neler? Dirsek ağrısı nasıl geçer? Toplumda yaygın bir şekilde görülen salık sorunlarından dirsek ekleminde meydana gelen ağrı durumu hayatımızı kabusa çeviren durumlardan. Dirsek ağrısı hakkında merak edilenlere haberimizde değindik. İşte detaylar.

DİRSEK AĞRISI NEDİR?

Dirsek Ağrısı Neden Olur? Yaygın bir sendrom olan dirsek ağrıları, dirsek ekleminin dış kenarında yer alan kemik çıkıntısına tutunan kas dokularının yoğun kullanımı sonrası, eklem dokularının zedelenmesi ile gelişen sıklıkla kolun güç kullanarak yapılan dairesel hareketlerinin sık tekrarlanmasından dolayı ortaya çıkan bir ağrıdır.

DİRSEK AĞRISI NEDENLERİ

Hayatımızı olumsuz bir şekilde etkileyen dirsek ağrıları, bir iş ve hareket yapmada zorluk çıkaran bir rahatsızlıktır. Dirsek ağrısının neden olduğu hakkında detaylara yer verdik. Dirsek ağrılarının nedenleri şu şekilde sıralanmakta:

Lateral epikondilit (tenisçi dirseği)

Medialepikondilit (golfçü dirseği)

Olekranonbursiti (öğrenci dirseği)



Romatolojik (romatizmal) hastalıklar.

Kırık, çıkık veya travmalar.

Septik artrit gibi enfeksiyonlar.

Yumuşak doku zedelenmeleri

Kireçlenme

İltihaplı romatizma hastalıkları

DİRSEK AĞRISI BELİRTİLERİ NELER?

Dirsek ağrısı belirtileri şu şekildedir;

Dirsekte osteoartrit gelişimi sonrasında ağrı,

dirseği bükme ile ilgili hareket problemleri,

dirsek kullanımı sırasında kilitlenme hissinin oluşması,

hareket sırasında gıcırdama sesinin oluşması

ödem gibi belirtiler

ellerde karıncalanma veya hissizlik

güçsüzlük,

şişme, morarma

sınırlı hareket gibi durumlar dirsek ağrısı belirtileri arasında yer almakta.

DİRSEK AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Dirsek ağrısı nasıl geçer sorusuna yanıt niteliği taşıyan birçok uygulama mevcuttur. Dirsek ağrısına iyi gelen tedavi yöntemleri şu şekilde sıralanmakta:

Dirsek ağrılarında en bilinen tedavi yöntemi arasında buz koyma gibi soğuk uygulamalar yer almakta.

Atel veya alçı gibi yöntemler

Steroid enjeksiyonları

Etkilenen bölgenin dinlendirilmesi gerekiyor.

Fizik tedavi uygulamaları

Dirsek desteği sağlayan pedlerin kullanımı dirsek ağrılarının tedavi yöntemidir.