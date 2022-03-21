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TIMETURK / GENEL / Diriliş Ertuğrul'dan etkilendi: Annesi gibi o da Müslüman oldu

Diriliş Ertuğrul'dan etkilendi: Annesi gibi o da Müslüman oldu

TRT ekranlarının efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'dan etkilenen 13 yaşındaki Lloyd, şehadet getirerek Müslüman oldu.

3 Saat Önce
2022-03-21 09:47:16
Diriliş Ertuğrul'dan etkilendi: Annesi gibi o da Müslüman oldu

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşamını sürdüren Heather isimli kadın, dört yıl önce iş arkadaşı sayesinde İslam'ı öğrenerek Müslüman oldu.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK MÜSLÜMAN OLDU

Müslüman olduktan sonra izlemeye başladığı Türk yapımı Diriliş Ertuğrul dizisi, 13 yaşındaki oğlu Lloyd'u da oldukça etkiledi. Genç, diziden etkilenip araştırma yaparak annesi gibi Müslüman olmaya karar verdi.

Haber7'nin haberine göre; Lloyd, bir etkinlik için ülkeye gelen dizinin oyuncusu Celal Al ile beraber Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. .

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