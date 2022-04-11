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Diogo Jota neden gerçek soyadını kullanmıyor?

Liverpool'un Portekizli yıldızı Diogo Jota'nın soyadı aslında Jota değil... Peki, Diogo Jota neden gerçek soyadını kullanmıyor?

48 Dakika Önce
2022-04-11 11:32:12
Diogo Jota neden gerçek soyadını kullanmıyor?

2020'de Wolverhampton'da Merseyside ekibi tarafından transfer edilen Diogo Jota, Liverpool formasıyla şu ana kadar 71 maçta 33 gol kaydetti.

25 yaşındaki forvet, bu sezonki ilk çıkışıyla dikkat çekiyor. Premier Lig'de 27 maçta 14 golü bulunan Jota, geçtiğimiz sezon kötü bir sezon geçiren Liverpool'un yeniden zirve yarışına dahil edilmesinde önemli bir paya sahip.

Gol sayısıyla birlikte şöhreti de giderek artan golcü oyuncuyu herkes Diogo Jota ismiyle tanıyor. Ama o dünyaya gözlerini, 1995'te Porto şehrinde Diogo Jose Teixeira da Silva ismiyle açmıştı.

Futbol kariyerine başladığında Portekiz'de çok yaygın bir soyad olan Silva yerine, kendini diğer oyunculardan ayırmak için formasına Diogo J. yazdırmaya başladı. Portekizcede J harfinin okunuş şekli olan Jota böylece genç oyuncunun lakabına dönüştü. .

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