Dinamo Kiev-Fenerbahçe hakemi Ivan Bebek değiştirildi mi? Ivan Bebek neden değişti? Ivan Bebek yerine hangi hakem getirildi? Fenerbahçe'nin kritik Avrupa Ligi maçına atanan Ivan Bebek Fenerbahçeli taraftarları endişelendirmişti. Daha önce Fenerbahçe aleyhinde skandal hatalara imza atan Ivan Bebek hakkına sarı lacivertli kulüp şikayette bulunmuştu. UEFA'dan gelen flaş karar ile Ivan Bebek Fenerbahçe maçından alındı ve yerine Marin Vidulin getirildi.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe hakemi Ivan Bebek değiştirildi mi? Ivan Bebek neden değişti? Ivan Bebek yerine hangi hakem getirildi? Fenerbahçe'nin kritik Avrupa Ligi maçına atanan Ivan Bebek Fenerbahçeli taraftarları endişelendirmişti. Daha önce Fenerbahçe aleyhinde skandal hatalara imza atan Ivan Bebek hakkına sarı lacivertli kulüp şikayette bulunmuştu. UEFA'dan gelen flaş karar ile Ivan Bebek Fenerbahçe maçından alındı ve yerine Marin Vidulin getirildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup birinciliği için mücadele veren Fenerbahçe'de skandal hakem ataması... UEFA daha önce Fenerbahçe maçlarında skandal hatalara imza atan Ivan Bebek hakkında şikayetlerde bulunmuştu. Dinamo Kiev-Fenerbahçe mücadelesinin 4. hakemi Ivan Bebek hakkında UEFA harekete geçti.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe hakemi Ivan Bebek değiştirildi mi?

UEFA Dinamo Kiev-Fenerbahçe mücadelesinin 4. hakemi olarak atanan Ivan Bebek'in yerine Marin Vidulin'i atadı. İvan Bebek Fenerbahçe maçından alındı.

Ivan Bebek neden değişti?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'de Ivan Bebek kararı taraftarları sevindirdi. Ivan Bebek daha önce Fenerbahçe alehinde skandal kararlara imza atmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Dinamo Kiev-Fenerbahçe 4. hakemi olarak Ivan Bebek'in atanması tepkilere neden olmuştu. UEFA tepkileri yerinde buldu ve Ivan Bebek'i Fenerbahçe maçından aldı.

2015-16 sezonunda Braga deplasmanında Ivan Bebek Fenerbahçe için skandal kararlara imza atmıştı. Skandal hakem Bebek Fenerbahçe'den 3 futbolcuya kırmızı kart göstermiş ve teknik direktör Pereira'yı da oyundan atmıştı.

Skandalların hakemi Ivan Bebek

Ivan Bebek sadece Fenerbahçe hakkında verdiği skandal kararlarla bilinmiyor. Ivan Bebek en tartışmalı ve şaibeli ahkemler arasında yer alıyor. İvan Bebek 2019 yılında Hırvatistan Ligi'nde oynanan Hajduk Split - Lokomotiva Zagreb mücadelesindeki sandal kararları sonrası gece kulübünde saldırıya ğramıştı.

Ivan Bebek'in 26 Eylül 2021'de Hajduk Split ile Lokomotiva Zagreb maçından sonra ses kaydı ortaya çıkmıştı. Hırvatistan Futbol Federasyonu Ivan Bebek'in savunmasını isteyerek hakkında soruşturma başlatmıştı. Bebek bir süre açığa alınmıştı.

Açığa alınmış şaibeli bir hakemin Fenerbahçe maçına atanması herkesin tepkisini çekmişti. Tepkiler sonrası İvan Bebek Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının hakem kadrosundan çıkartıldı.

İvan Bebek nerei?

İvan Bebek Hırvatistan Futbol Federasyonu hakemidir. Hırvat olan İvan Bebek UEFA maçlarında verdiği tartışmalı kararlar ile biliniyor.