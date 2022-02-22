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TIMETURK / GENEL / Dimitrina Kovaçev kimdir? Dimitrina Kovaçev Atatürk ile bağlantısı ne?

Dimitrina Kovaçev kimdir? Dimitrina Kovaçev Atatürk ile bağlantısı ne?

Dimitrina Kovaçev kimdir? Atatürk’ün subaylık yıllarında Dimitrina Kovaçev'e evlilik teklif ettiği iddia ediliyor. Atatürk'ün 'Bir kız sevdim ataşeyken, vermediler. Gençliğimi bıraktım Sofya’da' sözlerini de Dimitrina Kovaçev'e söylediği de konular arasında yer alıyor. Peki ama Kovaçev kimdir, nerelidir? Dimitrina Kovaçev Atatürk ile bağlantısı ne? İşte film olacak konunun detayları...

3 Saat Önce
2022-02-22 16:23:08
Dimitrina Kovaçev kimdir? Dimitrina Kovaçev Atatürk ile bağlantısı ne?

Dimitrina Kovaçev kimdir? Atatürk'ün subaylık yıllarında Dimitrina Kovaçev'e evlilik teklif ettiği iddia ediliyor. Atatürk'ün "Bir kız sevdim ataşeyken, vermediler. Gençliğimi bıraktım Sofya'da" sözlerini de Dimitrina Kovaçev'e söylediği de konular arasında yer alıyor. Peki ama Kovaçev kimdir, nerelidir? Dimitrina Kovaçev Atatürk ile bağlantısı ne? İşte film olacak konunun detayları...

Dimitrina Kovaçev kimdir?

General Stilyan Kovaçev'in kızı olan Dimitrina Kovaçev'in 7 Ağustos 1966'da hayatını kaybettiği biliniyor. Mustafa Kemal, henüz 30'lu yaşlarının başında genç bir subayken Sofya Askeri Ataşeliği'ne atanır. Burada General Stilyan Kovaçev'in kızı Dimitrina ile tanışır. Birbirlerine âşık olurlar. Dimitrina, Atatürk'ün evlenme teklifini mutlulukla kabul eder.

Daha önce Mustafa Kemal ile Bulgar generalin kızı Dimitrina Kovacheva arasındaki ilişkinin konu edildiği bir belgesel çekilmişti.

Bulgaristan'da yayınlanan Standart gazetesinin haberinde, Mustafa Kemal'ın "1913 yılının sisli bir gününde askeri ataşe olarak Bulgaristan'a gittiği" bildirildi. Atatürk için "Yakışıklı ve kolay iletişim kurabilen Avrupai tavırlı biriydi" tanımlaması yapılan haberde Fransız basınının da Atatürk için "Diplomasi dünyasının en cana yakın ve stil sahibi erkeğiydi" dediği aktarıldı.

Belgeseli anlatan gazeteye göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya'da bir gazinoda Eski Bulgar Savunma Bakanı General Stilyan Kovaçev'in ikinci kızı Dimitrina Kovaçeva ile karşılaştı. Bu sırada İsviçre'de müzik ve edebiyat eğitimi alan Dimitrina, Bulgaristan'a yeni dönmüştü.

Dimitrina sık sık yardım konserleri düzenlerken Mustafa Kemal de büyük bir keyifle bu konserlere katılıyordu. Bu sırada düzenlenen bir Yılbaşı balosunda Mustafa Kemal Bulgar kızı Dimitrina'yı dansa kaldırdı. Belgeselde romantik aşk hikayesinin başlangıcı olarak gösterilen bu dans sırasında "salondaki herkesin çifti izlediği" belirtildi.

Bütün bunlara rağmen Atatürk'ün Dimitrina'yı babasından istediği aktarılan haberde, babasının "kızının başka bir dinin dogmalarını kabul etmeyeceği inancı ile" Dimitrina'yı Mustafa Kemal'e vermediği bildirildi. Bunun üzerine Mustafa Kemal ve Dimitrina çiftinin gizli gizli buluşmaya başladı.

1915 yılında güzel Dimitrina'yı babasından ikinci kez isteyen Mustafa Kemal, belgesele göre ikince kez reddedildi. Kızının Mustafa Kemal ile hala görüşmesinden rahatsız olan General Kovaçev de Dimitrina'yı bir an önce Bulgar bir mühendis ile evlendirdi. Belgesele göre, babasının kendisi için verdiği karara uyan Dimitrina'nın Mustafa Kemal ile ayrılmak zorunda kaldı ancak onu hiçbir zaman unutmadı.

Dimitrina Kovaçev Atatürk ile bağlantısı ne?

Mustafa Kemal, henüz 30'lu yaşlarının başında genç bir subayken Sofya Askeri Ataşeliği'ne atanır. Burada General Stilyan Kovaçev'in kızı Dimitrina ile tanışır. Birbirlerine âşık olurlar. Dimitrina, Atatürk'ün evlenme teklifini mutlulukla kabul eder.

Ancak büyük aşk evlilikle sonuçlanmaz. Atatürk'ün yıllar sonra “Bir kız sevdim ataşeyken, vermediler. Gençliğimi bıraktım Sofya'da” diye anlattığı bu aşk, şimdi “Dimitrina” filmiyle beyazperdeye taşınıyor. .

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