Dilovası kentsel dönüşüm | Dilovası nereye taşınacak? Yeni Dilovası nerede olacak? Dilovası TOKİ evleri nerede olacak?

Dilovası kentsel dönüşüm | Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan binlerce kişiyi ilgilendiren bir karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Resmi Gazete'de yayımlanan 'acele kamulaştırma' kararı ile bölgedeki kentsel dönüşümün hızlanması amaçlanıyor. Son gelişmelerden sonra vatandaşlar Dilovası nereye taşınacak? Yeni Dilovası nerede olacak? Dilovası TOKİ evleri nerede olacak? sorusunu sormaya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın daha önce yaptığı açıklamada Dilovası'nın taşınacağını açıklamıştı.

Dilovası kentsel dönüşüm 2022 | Sanayi ile mahalle yaşamının iç içe geçtiği Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kentsel dönüşüm için önemli bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan 'acele kamulaştırma' kararı ile bölgedeki soruna çözüm getirilmsi amaçlanıyor. Karar sonrası vatandaşlar Dilovası nereye taşınacak? Dilovası TOKİ evleri nerede olacak? Yeni Dilovası nerede olacak? sorularını sormaya başladı. İşte Dilovası kentsel dönüşüme dair detaylar...

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi kentsel dönüşümü için 'acele kamulaştırma' kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bölge halkını sevindiren karar sonrası kentsel dönüşümün hızlanması bekleniyor. Sanayi kuruluşları ile konut alanlarının iç içe geçtiği Dilovası'nda yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Dilovası ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sanayi kuruluşlarına yakın olan yerleşim alanlarının kentsel dönüşüm ile taşınması amacıyla Çevre, Şehircik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuru yaptı. Sanayiye yakın yerleşim alanlarının Tavşancıl Mahallesi'nin üst kısımlarına yapılacak yeni konut alanlarına taşınmasını amaçlayan 'acele kamulaştırma' başvurusunu inceleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, talebi onayladı.

Dilovası nereye taşınacak?

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir daha önce yaptığı açıklamada Dilvası kentsel dönüşümüne dair önemli detaylara deyindi. Şayir açıklamasında şunları söyledi: "Şu anda büyükşehir belediyesi öncülüğünde yaklaşık 30 bin metrekare kamulaştırıldı. Kamulaştırma hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah yepyeni bir Dilovası oluşacak" dedi.

Yeni Dilovası nerede olacak?

Kocaeli'nin Körfez ve Dilovası ilçelerindeki sanayi tesislerinin yanında bulunan konutlar, kentsel dönüşüm ile taşınacak. Mahalle halkı, ilçenin kuzeyinde inşa edilecek 1304 konuta taşınacak. TOKİ'nin yapacağı konutların içim altyapı çalışmaları da başladı.

13 binin üzerinde konut

Şayir açıklamasında şunları söyledi: "Şu anda büyükşehir belediyesi öncülüğünde yaklaşık 30 bin metrekare kamulaştırıldı. Kamulaştırma hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah yepyeni bir Dilovası oluşacak. Bununla ilgili çok heyecanlıyız. Çağa uygun modern konutlar yapıyorlar. Buraya kısa ve orta vadede toplamda 13 binin üzerinde konut yapılacak. Bu da tabii ki bir sinerji yaratıyor.

Tahir Büyükakın: Dilovası taşınacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, TRT Haber'de Fuat Kozluklu'nun sunduğu “Gece Bakışı” programının konuğu oldu. Dilovası'ndaki kentsel dönüşümü değerlendiren Büyükakın açıklamasında şunları söyledi: “Dilovası bölgesi bizim birinci öncelikleri arasındadır. Gerek seçim öncesi ve sonrası bu bölgemiz çalışmalarımızın merkezindedir. Bu çalışmanın ağırlık merkezinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız vardır. Dilovası'nda olumsuzlukların yaşanmaması için geçtiğimiz günlerde Ankara'da Çevre Bakanımız Murat Kurum ile bir toplantı gerçekleştirdik. İki saatlik bir çalışma toplantısında bakanımız problemli bölgelerin yeni bir yere taşınması, yeni bir Dilovası inşa edilesi için bir çalışmanın başlatılması talimatını verdiler. Dilovası'nın yeni bir mekâna taşımak yeni bir Dilovası inşa etmek için çalışacağız.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.