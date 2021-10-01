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TIMETURK / GENEL / Diliniz sıcak içeceklere karşı hassaslaştıysa...

Diliniz sıcak içeceklere karşı hassaslaştıysa...

Şiddetli bir ağız kokusuna neden olan dil mantarı, yüksek miktarda nikotin ve kafein tüketen insanlarda sık görülür. Sinsice ilerleyen bu hastalık tat almada zorluk yaşamaya da sebep olabilir. Peki dil mantarı nedir? Belirtileri nelerdir? Doğal bir tedavisi var mı? Cevapları sizler için derledik...

2 Saat Önce
2021-10-01 18:31:19
Diliniz sıcak içeceklere karşı hassaslaştıysa...

Dil mantarı pamukçuk olarak da bilinir. Ağız içerisindeki dokularda mantar enfeksiyonu gelişmesiyle yaşanır. Hastanın bili beyazlar. Bu hastalığa ağız kuruluğu, kötü ağız temizliği, enfeksiyon hastalıkları, sık antibiyotik kullanımı, vücut direncinin düşmesi ve bağışıklık sisteminin zayıflaması neden olabilir.

Dil mantarı fark edilip tedavi yoluna gidilmezse dilde ciddi boyutta hasarlar bırakır. Ağız içindeki bakteriler zamanla çok fazla artar ve tat alma duyusu yok olmaya başlar. Zamanla diş eti ve dişlerde enfeksiyon oluşur. Bu da diş kaybına zemin hazırlar.

Dil mantarı kendini nasıl belli eder?

Dil mantarı hastalığında kişide dil üzerinde sarı, yeşil veya beyaz bir tabaka oluşur ve uzun zaman geçmez. Tat alma duyusu farklılaşır, sık sık boğaz iltihapları yaşanır, dil sıcak ve soğuk yiyeceklere karşı hassasiyet gösterir, ağız kuruluğu yaşanır, dil sık sık uyuşur.

Dil mantarının tedavisi var mı?

Ciddi boyutta bir dil mantarı sorununuz yoksa doktorla size dilinizi florür oranı az olan diş macunları ile temizlemenizi önerecektir. Fakat ciddi boyutta bir mantara sahipseniz nystatin, amphotericin ve miconazole gibi ilaç tedavisi uygulanır. Dil mantarı belirtilerini kendinizde fark ettiyseniz mutlaka hastanelerin ilgili bölümlerine başvurmalı ve muayene olmalısınız.

Doğal bir tedavi yöntemi var mı?

Çay ağacı yağı içeriğindeki mineraller sayesinde mantar hastalığına iyi gelir. Ilık bir bardak suya beş damla çay ağacı yağı döküp karıştırdıktan sonra dilinize damlatıp diş fırçasıyla dilin her yerine yayabilirsiniz. İşlem bittikten sonra ılık su ile gargara yapmalı yağı yutmamaya özen göstermelisiniz.

Tarçın güçlü bir antiparasitiktir. Bu sayede mantarı yok etme konusunda oldukça başarılıdır. Ufaladığınız iki tane tarçına 6 damla limon suyu sıktıktan sonra karıştırıp diş fırçasının tersiyle dilinize sürüp iki takka bekletip tükürün. Daha sonra ılık su ile gargara yapın. Tarçın, limon karışımı diş beyazlatmaya da yarar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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