TÜBİTAK'ta görevli Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'dan acı haber geldi. Türkiye için önemli projelere imza atan TÜBİTAK'ta Marmara Araştırma Merkezi'nde başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Peki Dilek Dündar Erbahar kimdir? Dilek Dündar Erbahar neden öldü? Başarılarla dolu bir hayata sahip olan Dilek Dündar'ın boşanma şamasında olduğu ve kocasına bir not bırakarak intihar ettiği öğrenildi.

TÜBİTAK'ta görevli Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'dan acı haber geldi. Türkiye için önemli projelere imza atan TÜBİTAK'ta Marmara Araştırma Merkezi'nde başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Peki Dilek Dündar Erbahar kimdir? Dilek Dündar Erbahar neden öldü? Başarılarla dolu bir hayata sahip olan Dilek Dündar'ın boşanma şamasında olduğu ve kocasına bir not bırakarak intihar ettiği öğrenildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK) araştırmacı olarak görev alan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'dan acı haber geldi. Dilek Dündar Erbahar'ın evine giren yakınları Erbahar'ı hareketsiz şekilde buldu. Durumu polise ve sağlık ekiplerine bildiriklmesi üzerine eve gelen ekipler Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler Erbahar'ın intijhar ettiği ihtimali üzerinde duruyor ve olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Dilek Dündar Erbahar neden öldü?

Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın ölüm haberi yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Başarılarla dolu kariyere dahip olan Dilek Dündar'ın ölüm nedeni de merak edilir oldu. Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın boşanma aşamasındaki kocasına not bırakıp böcek ilacı içerek intihar ettiği öğrenildi.

Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar kimdir?

Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olarak görev yapıyordu.

Doç. Dr. Dilek Dündar Malzeme Enstitüsü KBRN Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda Başuzman Araştırmacı olarak görev yapıyordu.

Erbahar, en ileri bilimsel araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarının mükemmelliğini kutlamak ve genç yeteneklerin bilimsel çalışmalarını sürdürmelerine destek olmak amacıyla oluşturulan L'Oréal-UNESCO Bilim Kadınları İçin" Program Ödülü'nü almaya hak kazanmıştı.

Doç. Dr. Erbahar, zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı, seri üretime uygun, ekonomik, düşük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kimyasal sensörler geliştirilmeyi amaçlayan çalışmalar yürütüyordu.

Doç. Dr. Dilek Dündar evinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Tübitak nedir?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu veya kısaca TÜBİTAK, Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşlarından olup özel hukuk hükümlerine tâbidir.

1963'te Cemal Gürsel tarafından hükûmete danışmanlık yapılması ve millî bilim politikasına rehberlik edilmesi amaçlarıyla kurulduğunda "Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu" diye bilinirken, sonradan adı "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu" olarak değiştirilmiş ve uzun süre bu adla anılmıştır. Bu arada 1993 yılından itibaren Popüler Bilim kitapları basılmaya başlanmıştır. Ardından "teknik" yerine "teknolojik" kelimesinin kullanılması ile 2005 yılında kurumun adı son hâlini almıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.