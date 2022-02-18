Dilbilimci Feyza Hepçigiller'den Tarkan'a eleştiri: Zavallı bir çaba

Tarkan’ın gündem olan yeni şarkısı ‘Geççek‘ dil bilimciler arasında görüş ayrılığına neden oldu. Feyza Hepçigiller Tarkan’ı eleştirirken, Necmiye Alpay savundu.

Tarkan'ın yeni şarkısı dilbilimcileri arasında görüş ayrılığına yol açtı.

Tarkan'ın yeni şarkısı ‘Geççek', 17 Şubat Perşembe akşamı klibiyle birlikte yayımlandı. Kısa sürede sözleriyle dikkat çeken şarkı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tarkan'ın şarkıdaki sözlerine bazı kesimler tepki gösterirken, dilbilimci Feyza Hepçilingirler de Tarkan'ı eleştirdi, “Zavallı bir çaba” dedi.

‘DİLİ BOZARAK ORİJİNALLİK OLMAZ'

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan dilbilimci Hepçilingirler “Yani ‘Geççek' diye şarkı adı olmaz. O olsa olsa ‘geçecek'tir” dedi.

Hepçilingirler şöyle devam etti: “Dili bozarak dikkat çekmek elbette mümkün ama bu dildeki yozlaşmaya çok ciddi ve tehlikeli bir kapı açıyor. Üstelik de toplumun gözü önünde olan kişiler bunu yaptığında geçerlilik de sağlanmış oluyor. Birçok kişi özellikle de gençler ‘O yapmışsa ben de kullanabilirim' diyerek aynı yanlışı devam ettiriyor. Zaten bugün gelinen noktada nasıl yazacağımızı dahi bilmez bir durumdayız. Böyle devam ederse de yeni kuşaklar için durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Dili bozarak orijinallik yaratılamaz. İnsanların önce kullandıkları dile saygılı olması gerekir. Bu saygıyı da toplumun gözü önünde olan popüler kişilerden beklemek bizim hakkımızdır.”

ALPAY: SEMPATİK

Dilbilimci ve yazar Necmiye Alpay ise Tarkan'ı savunarak, “Aksine sempatik” dedi ve şu yorumu yaptı:

“Geççek gayet Türkçe ancak yerel bir ağız. Ege aksanı… Ege'de öyle konuşulur; ‘Alcam', ‘Gelcem', ‘Gitçem'… Günümüzde Türkçe standartlaştığı için daha az rastlasak da yerel bir ağızdır bu. Tarkan da bir parça fanteziye kaçıp böyle bir seçim yapmış herhalde. Sonuçta ortada bir sanat var. O nedenle benim buna bir itirazım olmaz. Tarkan kalkıp bir yazı ya da kitap yazsaydı ve böyle bir kullanım yapsaydı belki o zaman çok yakışık almazdı ama bu bence çok itiraz edilebilecek bir durum değil. Aksine sempatik.” .