Dilara Köç kimdir? Dilara Köç öldürüldü mü, intihar mı etti? Dilara Köç neden, nasıl öldü? Erzurum'da 20 yaşında bir genç kızın cansız bedeni 12 katlı bir inşaatın önünde bekçiler tarafından bulundu. Cansız bedenin ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen Dilara Köç'e ait olduğu öğrenildi. Dilara'nın ölümüne ilişkin yapılan geniş çaplı soruşturmada 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı. Dilara Köç'ün ölüm nedeninin aydınlatılması için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor. Peki Dilara Köç intihar mı etti yoksa öldürüldü mü?

Dilara Köç kimdir? Dilara Köç öldürüldü mü, intihar mı etti? Dilara Köç neden, nasıl öldü? Erzurum'da 20 yaşında bir genç kızın cansız bedeni 12 katlı bir inşaatın önünde bekçiler tarafından bulundu. Cansız bedenin ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen Dilara Köç'e ait olduğu öğrenildi. Dilara'nın ölümüne ilişkin yapılan geniş çaplı soruşturmada 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı. Dilara Köç'ün ölüm nedeninin aydınlatılması için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor. Peki Dilara Köç intihar mı etti yoksa öldürüldü mü?

Erzurum'da genç bir kızın cesedi 12 katlı bir inşaatın önünde bulundu. Bekçiler tarafından bulunan cansız bedenin 20 yaşındaki Dilara Köç'e ait olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin ekiplerin geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

Dilara Köç kimdir?

Dilara Köç henüz 20 yaşında hayatının baharında bir genç kızdı. Dilara Köç hakkında kayıp ihbarı verilmişti. Ailesi Dilara Köç'ten haber alamamış ve kayıp ihbarında bulunmuştu. Dilara Köç'ün cansız bedeni 12 katlı binanın önünde bulundu. Dilara Köç'ün yakınları olayın intihar değil cinayet olduğunu iddia etmesi üzerine 4 kişi gözaltına alındı.

Genç kızın yakınları ise olayın intihar değil cinayet olduğu iddiasında bulundu. Amca Sadrettin Köç, "Cinayet olduğu kanaatini taşıyoruz. İntihar değil, kesinlikle değil. Yeğenim öyle bir yapıya sahip değil. Kesinlikle cinayet olduğu kanaatini taşıyorum. Derin bir soruşturma yapılacak'' dedi.

Dilara Köç öldürüldü mü, intihar mı etti?

Erzurum'da kayıp ihbarı yapılan genç kızın cansız bedeni bulundu. 20 yaşındaki Dilara Köç , 8 Ekim'de çalıştığı iş yerinin yöneticisiyle tartıştıktan sonra ayrıldı. Arkadaşlarıyla 9 Ekim'de buluşmak istediğini söyleyen Dilara, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Akşam kızlarının geri dönmemesi üzerine Köç ailesi, cep telefonundan aradı ancak telefona cevap veren olmadı. Ailenin ısrarlı aramaları sonrası Dilara'nın telefonuna cevap veren ve arkadaşı olduğunu söyleyen kadın, "Dilara, telefonunu evde bırakarak markete gitti" dedi. Kızlarını bir daha arayan aile, bu kez cep telefonunun kapalı, ulaşılamıyor olduğunu anladı. Aile, emniyete giderek kızları hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Polise kayıp ihbarı verilen Dilara Köç'le ilgili acı haber, sabah saatlerinde geldi. Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler, 12 katlı inşaatın önünde yerde yatan genç kızı gördü. Bekçilerin bilgi vermesi üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Dilara Köç olduğunu tespit ettikleri kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dilara Köç'ün ölümüne ilişkin 4 gözaltı

Soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayla bağlantısı olabileceği Ç.F., Ş.C. ve B.Ö.'yü gözaltına aldı. Dilara'nın tartışarak ayrıldığı iş yerinin sorumlu müdürü A.K. ise akşam saatlerinde ekipler tarafından yakalandı. 2'si kadın 4 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

DHA .