Dilara Gül kimdir? Scooter kullanırken süratle gelen otomobilin çarptığı Dilara Gül hayatını kaybetti! Şişli'de yaşanan bir olay genç Dilara'yı hayattan kopardı. Elektrikli scooter ile yolda ilerleyen Dilara Gül'e arkadan hızlı şekilde gelen bir otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklenen Dilara Gül kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

Dilara Gül kimdir? Scooter kullanırken süratle gelen otomobilin çarptığı Dilara Gül hayatını kaybetti! Şişli'de yaşanan bir olay genç Dilara'yı hayattan kopardı. Elektrikli scooter ile yolda ilerleyen Dilara Gül'e arkadan hızlı şekilde gelen bir otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklenen Dilara Gül kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

Şişli'de meydana gelen kazada henüz hayatının baharında olan genç bir kız yaşama veda etti. Şişli ilçesi Halaskargazi Caddesi'nde saat 00.10 sıralarında elektrkli scooter kullanan Dilara Gül'e arkadan hozlı gelen H.A. isimli şahısın kontrolündeki araç çarptı. Genç kadın çarpmanın şiddetiyle yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 23 yaşındaki Dilara Gül olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kız Taksim İlkyardım Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dilara Gül kimdir?

Dilara Gül henüz 23 yaşındaydı. Dansşı olduğu öğrenilen Dilara Gül korkunç bir trafik kazasında hayata gözlerini yumdu.

Gül'ün cenazesi, Maltepe Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına, sevenleri ve arkadaşları katıldı. Cenazede, Gül'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Otomobil sürücüsü H.A, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İlk ifadesinde 'skuterı aniden önüme kırdı, duramadım' dediği öğrenilen H,A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. H.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, taksirle öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.