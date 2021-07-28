Dilara Gönder kimdir? Dilara Gönder kaç yaşında nereli? Ece Üner'in ayrılmasından sonra Show Ana Haber'i kimin sunacağı merak ediliyordu. NTV Spor'da spikerlik yaparken tanınan Dilara Gönder'in Show Ana Haber'i sunacağı iddia edildi. Uzun süredir ekranlarda görülmeyen Dilara Gönder'in kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. İşte Dilara Gönder'in hayatı ve biyografisi...

Dilara Gönder kimdir? Dilara Gönder kaç yaşında nereli? Ece Üner'in ayrılmasından sonra Show Ana Haber'i kimin sunacağı merak ediliyordu. NTV Spor'da spikerlik yaparken tanınan Dilara Gönder'in Show Ana Haber'i sunacağı iddia edildi. Uzun süredir ekranlarda görülmeyen Dilara Gönder'in kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. İşte Dilara Gönder'in hayatı ve biyografisi...

NTV Spor ve NTV kanalında yapmış olduğu programlarla tanınan Dilara Gönder bir kaç projede oyuncu olarak da yeteneklerini sergilemişti. Dilara Gönder'in Show Ana Haber'i sunacağı iddia edildi. Ece Üner bir süre önce Show TV'den ayrılarak Kanal D'ye geçmiti. Show Ana Haber sunuculuu için arayışta olan kanalın tercihini Dilara Gönder'den yana kullanacağı iddia edildi. Peki Dilara Gönder kimdir?,

Dilara Gönder kimdir?

Dilara Gönder 17 Haziran 1983 tarihinde Almanya'nın Herrenberg şehrinde dünyaya gelmiştir.

Dilara Gönder daha sonra İzmir'e yerleşerek lise eğitimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Ardından üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilara Gönder Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversiteyi bitirmesinin ardından televizyonculuk hayatına başlayan Dilara Gönder Fenerbahçe TV'de "MusicBox" isimli programın sunuculuğunu yaptı.

Dilara Gönder 2007'de Lig TV'ye transfer oldu ve spor dünyasnına ilişkin Lig TV'de 2.5 yıl görev aldı.

Ardından TRT'de Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve önemli röportajlar yaptı.

2010 yılında NTV Spor'a transfer olan Dilara Gönder adını bu kanalda duyurdu. NTV Spor ile yaptığı programlarla gündeme gelen Dilara Gönder değişik formatta projelerle izleyicini karşısına çıktı.

Dilara Gönder ilk oyunculuk deneyimine Kanal D'de başlamıştır.

Dilara Gönder 2014 yılında başlayan Ne Diyosuun adlı dizide oynamıştır.

Star tv'de yayınlanan Sil Baştan dizisinde Gizem Dereli karakterini canlandırmıştır. Halen Baba candır dizisinde oynamaktadır.

26 Aralık 2016 günü Selim Yalın ile evlendiği haberleri gazetelerde çıktı.

Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Dilara Gönder'in Show Ana Haber sunuculuğu görevini üstleneceği iddia edildi.

Dilara Gönder'in oynadığı diziler

Sil Baştan

Ne Diyosuun

Baba candır

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