Dilara Arıkanlı kimdir? Sosyal medya fenomeni (Aşkolog) Dilara Arıkanlı kaç yaşında, nereli?
Dilara Arıkanlı kimdir? Sosyal medya fenomeni (Aşkolog) Dilara Arıkanlı kaç yaşında? Sosyal medyada yaptğı paylaşımlarla adından söz ettiren Dilara Arıkanlı'nın kim olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor. Kadın erkek ilişkilerine dair espirili açıklamaları ile tanınan (Aşkolog) Dilara Arıkanlı'nın Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. YouTube kanalını da etkin kullanan Dilara Arıkanlı son günlerin en dikkat çeken fenomenleri arasında yer alıyor.
2022-03-16 13:11:16
Dilara Arıkanlı kimdir? Sosyal medya fenomeni (Aşkolog) Dilara Arıkanlı nereli kaç yaşında? Instagram'da paylaştığı espirili videolar ve içeriklerle kadın erkek ilişkilerine dair farklı içerikler üreten Dilara Arakınlı'nın kim olduğu internette araştırılıyor. İşte Dilara Arıkanlı'nın hayatı ve biyografisi...
Dilara Arıkanlı kimdir?
Dilara Arıkanlı sosyal medya fenomeni olarak biliniyor. Dilara Arkanlı Instagram, Twitter ve Yotube üzerinden paylaşımlarda bulunuyor.
1997 yılında Ankara'da dünyaya gelen Dilara Arıkanlı'nın aslen Kastamonulu olduğu biliniyor. Dilara Arıkanlı'nın gerçek soyadının Arıkanlı olmadığı da iddia ediliyor.
aslen Kastamonulu olan Dilara Arıkanlı, sosyal medya fenomenidir.
Sosyal medya fenomeninin paylaşımları binlerce beğeni ve paylaşım alıyor.
Soru-Cevap tarzında paylaşımlar yapan Dilara Arıkanlı Kırıkkale Üniversitesi Tarih bölümü mezunudur.
Aşkolog takma adıyla da tanınan Dilara Arıkanlı kadın erkek ilişkilerine dair espirili paylaşımlarda bulunuyor.
Youtube'da kendi adında bir kanalı bulunmaktadır.
Dilara Arıkanlı'nın Instagram'da 1 milyonu ggçen takipçisi bulunuyor.
''Kurt bakışlım'' sözüyle geniş kitlelerce tanınan Dilara Arıkanlı'nın estetik yaptırmadan önceki hali de sosyal medyada paylaşıldı.
Takipçilerinin absürt sorularını esprili bir dille yanıtlayan Arıkanlı pek çok Youtuber'ın kanalına da konuk olmuştu.
Instagram'da dilaraarikanli1 adını kullanan genç fenomenin takipçisi günden güne artıyor. .
YORUMLAR (0)