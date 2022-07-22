Dilan Polat kimdir? Dilan Polat'ın eşi kim? Dilan Polat ne iş yapıyor? Sosyal medyada eşi Engin Polat'ın kendisine aldığı milyonluk lüks hediyeleri paylaşan Dilan Polat'ın kim olduğu ve ne iş yaptığı merak edilip araştırılıyor. Dilan Polat 31. yaş günü nedeniyle eşinden lüks bir SUV hediyesi aldı. Milyonluk doğum günü hediyeleri ile gündem olan Dilan Polat ve kocası Engin Polat'ın kim oldukları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Dilan Polat kimdir? Dilan Polat'ın eşi kim? Dilan Polat ne iş yapıyor? Sosyal medyada eşi Engin Polat'ın kendisine aldığı milyonluk lüks hediyeleri paylaşan Dilan Polat'ın kim olduğu ve ne iş yaptığı merak edilip araştırılıyor. Dilan Polat 31. yaş günü nedeniyle eşinden lüks bir SUV hediyesi aldı. Milyonluk doğum günü hediyeleri ile gündem olan Dilan Polat ve kocası Engin Polat'ın kim oldukları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İş insanı ve sosyal medya fenomenin olan Dilan Poat geçtiğimiz günlerde 31. yaş gününü kutladı. Sevdikleri ile birlikte doğum gününü kutlayan Dilan Polat'a eşinden de milyonluk hediyeler geldi. Eşi Engin Polat karısına Mercedes marka bir SUV araç hediye ett. Milyonluk doğum günü hediyeleri ile gündem olan eşi Engin Polat'ın hayatı merak konusu oldu. İşte Dilan Polat ve kocası Engin Polat'ın hayatı ve biyografisi...

DİLAN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat iş insanı ve sosyal medya fenomenidir. Güzellik merkezleri ile iş hayatına başlayan Dilan Polat bu alanda adını duyurdu. Ünlülere hizmet veren Dilan Korkmaz daha sonra sosyal medyayı da aktif olarak kullanmaya başladı.

Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Dilan polat iş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başladı ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yaptı.

Genç yaşta Engin Polat ile evlilik yapan Dilan Polat'ın 2 çocuğu var.

İş adamı olan babasını beyin tümörü nedeniyle kaybeden Dilan Polat, yıllar sonra hayatıyla ilgili bir gerçeği itiraf etmiş, annesinin babası tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

Dilan Polat eşi Engin Polat'tan aldığı doğum günü hediyeleri ile sosyal medyada TT oldu.

Engin Polat, ilk olarak kırmızı güllerle doldurduğu lüks bir aracı karısına hediye etti.

Dilan Polat ardından kocasının hediyesi olan mücevher mağazasıyla ikinci hediyesini aldı.

DİLAN POLAT'IN EŞİ ENGİN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat ile Engin Polat çifti uzun süre mutlu bir evliliği yürütüyor.

Engin Polat, 31 yaşında ve İstanbul doğumlu. Engin Polat'ın inşaat işleri ile uğraştığı biliniyor.

Aynı zamanda Engin Polat'ın bir medikal firmasının kurucusu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptığı biliniyor.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın Çiftin bu evliliğinden ilk olarak kızları Nilda Polat dünyaya geldi. Daha sonra Milan Efe adında ikinci çocukları dünyaya geldi.