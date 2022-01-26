Dilan Palamut kimdir? Dilan Palamut'un katili kim? Antalya'nın Nizip ilçesinde Dilan Palamut isimli genç bir kadın göğsünden pompalı tüfekle vurulmuş halde hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dilan Palamut'un kocası Ökkeş Palamut gözaltına alındı. Dilan Palamut’un ağabeyi Mesut Kaçar da eniştesinin kardeşini vurduğunu söyledi.

Dilan Palamut kimdir? Dilan Palamut'un katili kim? Antalya'da kan donduran bir olay yaşandı... Antalya'nın Nizip ilçesinde yaşayan ve 2 çocuk annesi Dilan Palamut göğsünden vurulmuş halde hastaneye kaldırıldı. Dilan Palamut'un kocası Ökkeş Palamut eşinin intihara teşebbüs ettiğini söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Dilan Palamut'u kanlar içinde buldu ve Ökkeş Palamut ile birlikte hastaneye götürdü. Göğsünden vurulan Dilan Palamut tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.

Dilan Palamut'un katili kim?

Olayın ardından doktorlar, cinayet şüphesi üzerine jandarmaya bilgi verdi. Bunun üzerine Ökkeş Palamut gözaltına alındı. Ökkeş Palamut ifadesinde tartıştığı Dilan Palamut'u kendisinin vurduğunu itiraf etti. Yaşanan olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan katil zanlısı, eşini öldürmediğini belirterek üzerine atılı suçlamayı reddederek ifadesinde eşinin intihar ettiğini ileri sürdü.

Dilan Palamut'un ağabeyi Mesut Kaçar, eniştesinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürerek, "Eniştem aklı başında birisi değil, madde kullanıyor. Evde tartışmanın ardından kardeşimi göğsünden vuruyor. Daha sonra da utanmadan beraber hastaneye gidiyor ve orada gözaltına alınıyor. İnşallah hak ettiği cezayı alır" diye konuştu. .