Dilan Eylem Öz kimdir? Dilan Eylem Öz'ün neden öldü? Kısmetse Olur yarışmacısının şok ölümü!

Dilan Eylem Öz kimdir? Dilan Eylem Öz'ün neden öldü? Kısmetse Olur yarışması ile tanınan Dilara Eylem Öz'ün ölümü sevenleri ve yakınlarını yasa boğdu. Dilan Eylem Öz'den bir süre haber alamayan yakınları evine çilingir yardımı ile girdi ve genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen ekipler Dilara Eylem Öz'ün cansız bedenini otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaşanan olaylardan sonra Dilara Eylem Öz'ün kim olduğu da internette araştırılmaya başlandı.

Dilan Eylem Öz kimdir? Dilan Eylem Öz'ün neden öldü? Kısmetse Olur yarışması ile tanınan Dilara Eylem Öz'ün ölümü sevenleri ve yakınlarını yasa boğdu. Dilan Eylem Öz'den bir süre haber alamayan yakınları evine çilingir yardımı ile girdi ve genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen ekipler Dilara Eylem Öz'ün cansız bedenini otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaşanan olaylardan sonra Dilara Eylem Öz'ün kim olduğu da internette araştırılmaya başlandı.

İstanbul Avdılar'da yaşadığı evde cansız bedeni bulunan genç kızın Dilan Eylem Öz olduğu öğrenildi. 24 yaşında olan ve ölüm nedeni belirleneyen Dilan Eylem Öz geçtiğimiz senelerde yapılan Kısmetse Olur programında yer almıştı.

Dilan Eylem Öz kimdir?

Dilan Eylem Öz Kısmetse Olur yarışmacısıydı. 24 yaşında olan Dilan Eylem Öz İstanbul Avcılar'da yaşadığı evinde ölü halde bulundu.

Dilan Eylem Öz'ün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Dilan Eylem Öz'den iki gündür haber alınamıyordu.

Eve çilingir yardımıyla giren Öz'ün yakınları Dilan Eylem Öz'ün cansız bedeni ile karşılaştı.

Sağlık ekipleri Dilan Eylem Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Öz'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Dilan Eylem Öz'ün neden öldü?

Dilan Eylem Öz'ün ölüm nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dilan Eylem Öz'ün ölüm nedeni için genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dilan Eylem Öz'ün kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.

Kısmetse Olur yarışması nedir?

Kısmetse Olur, ilk bölümü 5 Ekim 2015'te Kanal D'de ekrana gelen evlilik programıdır. Program 29 Nisan 2017'de evlilik programlarının yasaklanmasıyla yayından kaldırılıp Kanal D'nin internet sitesinde devam etmiştir ama tüm çabalara rağmen Kısmetse Olur 20 Mayıs 2017'de resmen yayından kaldırılmıştır. Daha sonra Kısmetse Olur programının içinde yer aldığı bazı adaylar aynı yapım ekibiyle "Gençlik Başımda Duman" adlı dizi yayınlanmıştır. Kısmetse Olur programının 2022 yılında Exxen'de yeniden yayınlanacağını düşünüyor.