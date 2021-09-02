Dikiş ne zaman iyileşir? Estetik sezaryen dikişi ne zaman iyileşir? Kazalarda, yaralanmalarda ve ameliyatlarda atılan dikişlerin ne zaman iyileşeceği sıkça sorulan sorular arasında. Günümüzde bir çok kişi sezaryenle doğum yapıyor ve doğum sonrası vücuduna dikiş atılması gerekiyor. Özellikle dikişli bölgede yaşanan kaşıntı, iltihap ve şişlik sorunlarının normal olup olmadığı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Dikiş ne zaman iyileşir? Estetik sezaryen dikişi ne zaman iyileşir? Kazalarda, yaralanmalarda ve ameliyatlarda atılan dikişlerin ne zaman iyileşeceği sıkça sorulan sorular arasında. Günümüzde bir çok kişi sezaryenle doğum yapıyor ve doğum sonrası vücuduna dikiş atılması gerekiyor. Özellikle dikişli bölgede yaşanan kaşıntı, iltihap ve şişlik sorunlarının normal olup olmadığı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Gnümüzde bir çok kişi yaralanma ve kaza sonucu vücudunun çeşitli bölgelerine dikiş atılıyor. Dikiş ile yaşamak bazı açılardan oldukça zor olabiliyor. Bir an önce dikişlerin iyileşmesini ve dikişleri aldırmak isteyenler Dikiş ne zaman iyileşir? sorusunu soruyor. Güümüzde bir çok kadın doğumunu sezaryenle yapıyor. Sezaryenle yapılan doğumlarda kadınların karınlarına dikiş atılıyor. Ve bu dikişler bazen kadınların hayatını zorlaştırıcı olabiliyor. Peki estetik sezaryen dikişi ne zaman iyileşir?

Estetik sezaryen dikişi ne zaman iyileşir?

Esetetik dikişlerin iyileşme süreci 24-48 saat içinde gerçekleşir. Bu süreden sonra anneler koruyucu bantların yara bölgesine uygulanmasıyla banyo yapabilir. Sezaryan dikişin anne vücudunda iyileşmesi ve kapanması bir haftayı bulur. Genellikle kendiliğinden eriyen dikişler tercih edildiği için, ipler bir hafta içinde kaybolurlar. Ancak erimeyen dikiş atılmış ise çoğunlukla ameliyattan 1 hafta sonra alınırlar.

Sezaryen sonrası yorgunluk hissi hissetmek normal. Sezaryen kesiğinin ve dikişlein iyileşmesi 4 – 6 hafta alabilir. Bu da yaklaşık 1.5 aya denk geliyor. Sezaryen kesiklerinizi enfeksiyon işaretlerine karşı inceleyin. Eğer aşağıdakileri yaşarsanız sağlık kuruluşunuz ile konuşun :

Kesikler kırmızı, şişkin veya akıntılı ise

Ateşiniz varsa

Kesik bölgesinde artan acı veya ağrı hissediliyorsa

Normal doğum dikişileri ne zaman iyileşir?

Normal doğum dikişlerinin iyileşme süreci genellikle anne adayının cilt derisine bağlıdır. Normal doğum dikişlerinin iyileşme süreci estetik sezaryen dikişlerine göre farklılık gösteriyor. Normal doğum dikişlerinin ilk 5 gün pansumanının aksatılmaması gerekiyor. Daha sonra dikiş bölgesini kuru tutularak kendiliğinden iyileşmesi beklenir. İyileşmesinin kısa sürede gerçekleşmesi için anne adayının kendine son derece dikkat etmesi önemlidir. Genellikle yedi gün sonucunda dikiş yerleri tamamen kapanır.

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