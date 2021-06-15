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Didim Belediye Başkanı ve avukatı saldırıya uğradı

Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye Başkanı Deniz Atabay ve avukatı, bir restoranda sopalı bir grubun saldırısına uğradı. Vücudunda darp izi bulunduğu belirtilen Belediye Başkanı Atabay ve avukat Nizamettin Bulut, sağlık kontrolü için özel bir hastaneye götürüldü.

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15.06.2021 09:45:14
Didim Belediye Başkanı ve avukatı saldırıya uğradı

Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye Başkanı Deniz Atabay ve avukatı, bir restoranda sopalı bir grubun saldırısına uğradı.

Didim Marina'da bulunan bir restorana sopalarla gelen bir grup, Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a saldırdı.

Saldırganlar, garsonların müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştı. Vücudunda darp izi bulunduğu belirtilen Belediye Başkanı Deniz Atabay ve avukat Bulut, sağlık kontrolü için özel bir hastaneye götürüldü.

İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerden 3'ünü yakaladı.

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Didim Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Atabay ile avukatının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Aydın Valiliği, Didim Kaymakamlığı, İl Emniyet ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. CHP olarak tüm kadrolarımızla belediye başkanımızın yanındayız. Bugüne kadar illegal işlere pabuç bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bazı CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımıyla bugün saat 16.30'da Didim Belediyesi önünde basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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