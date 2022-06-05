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Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 3 öğrenci hayatını kaybetti

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 3 lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

2 Saat Önce
2022-06-05 16:24:10
Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 3 öğrenci hayatını kaybetti

Fen lisesinde yatılı okuyan 4 lise öğrencisi, Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi'nde Dicle Nehri'ne girdi.

Öğrencilerden 1'i kıyıya ulaşmayı başarırken, E.C, O.Y. ve Y.V. akıntıya kapılarak kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 3 lise öğrencisi, kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki vatandaşlardan Kemal Başar, gazetecilere, arkadaşlarıyla nehirde balık tutarken nehre giren gençleri gördüğünü söyledi.

Başar, bir süre sonra eve dönerken polislerin geldiğini gördüklerini, öğrencilerin suda kaybolduğunu öğrendiklerini belirtti.

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