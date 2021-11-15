Dibi tutan pilavın üzerine ekmek koyarsanız...

Pilav tüm yemeklerin en lezzetli eşlikçisidir. Hatta bazen başlı başına bir ana yemektir. Tereyağlı mis kokulu bir pilava hiçbirimiz hayır diyemeyiz. Fakat pilav basit gözükse de özen isteyen bir yemektir. Bazen unutup dibini tutturabiliriz. Peki dibi tutan pilav için ne yapmak gerekir? Sizler için araştırdık...



Pirinç, tuz, tereyağı, ve sudan oluşan pilav çok lezzetli bir yemektir. Mis kokulu bir pilava hayır diyemeyiz. Küçük büyük herkes pilava bayılır. Pilav yaparken dikkatli olunmazsa dibi kolayca tutabilir. Böyle bir durumda pilavı ziyan olmaktan kurtarmak için sizlere bir önerimiz olacak.

Pilavın dibinin tuttuğunu fark ederseniz tencereyi hemen ocaktan alın. Pilavı demlenmeye bırakmadan evvel bir dilim ekmeği üzerine koyun. Demlendikten sonra dibinin tuttuğunu fark ederseniz yine bir dilim ekmeği üzerine koyarak tencerenin kapağını kapatın ve birkaç dakika yanık kokusunun gitmesini bekleyin.

Daha sonra tencerenin içinden ekmeği çıkarın ve pilavı karıştırmadan, yanmamış kısımlarını başka bir tencereye aktarın. Aktarma işlemi bittikten sonra pilavınızı karıştırabilir ve afiyetle tüketebilirsiniz.

Dibi tutmuş pilavın üzerine koyduğunuz bir dilim ekmek yanık kokusunu ve yanık tadını tamamen içine çekecektir.

Peki tane tane bir pilav nasıl pişirilir?

Baldo, basmati, yasemin gibi pirinç türleri pilav yapımına çok uygundur. Bu pirinç türlerinden birini seçtikten sonra pirinci mutlaka yabancı maddelerden ayıklayarak işe başlayın.

Pirinçte bol miktarda nişasta vardır. Bu nişasta azaltılmazsa pilav lapa olacaktır. Bu yüzden ilk olarak pirinci soğuk suyla yıkamanız gerekir. Bu sayede fazla nişasta açığa çıkacaktır. Bu aşamada sıcak su değil soğuk su kullanmanızı öneririz. Çünkü sıcak su pirinçlerinizi şişirir ve pilavın suyunu ayarlamakta zorlanıp lapa bir pilav pişirmenize neden olabilir. Pirinçleri yıkamayıp soğuk suda bekletmeyi de tercih edebilirsiniz.

Pilavın dibinin tutmaması ve kavrulurken kırılıp şeklinin bozulmaması için özenli davranmanız gerekir. Tarifte yazan ölçülere mutlaka uymanız gerekir. Yağı kızdırdıktan sonra pirinçleri ekleyin ve kırmadan nazikçe karıştırarak kavurun. Rengi saydama dönünce pilavınıza suyu verebilir ve tuz ekleyebilirsiniz. Bir su bardağı pirinç için doğru su miktarı 1,5 su bardağıdır. Rengi daha beyaz olsun isterseniz birkaç damla limon suyu ekleyebilirsiniz. Ayrıca küp şeker eklenilen pilavların daha lezzetli olduğunu da söylemek isteriz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.