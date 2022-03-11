DİB-MBSTS 2022 ertelendi mi? Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı iptal edilir mi?
DİB-MBSTS 2022 ertelendi mi? Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı iptal edilir mi? Yoğun kar yağışları nedeniyle ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavların iptal edilip edilmeyeceği de merak ediliyor. Sibirya üzerinden giriş yaparak Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası yoğun kar yağışlarını da beraberinde getirdi. Ulaşım hatlarında büyük sıkıntı yaşanması nedeniyle sınavların ertelenmesi de gündeme gelebilir. 2022 DİB-MBSTS sınavı 12 Mart'ta yapılması planlanıyordu.
2022-03-11 14:17:01
DİB-MBSTS 2022 ertelendi mi? Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı iptal edilir mi? Yoğun kar yağışları nedeniyle ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavların iptal edilip edilmeyeceği de merak ediliyor. Sibirya üzerinden giriş yaparak Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası yoğun kar yağışlarını da beraberinde getirdi. Ulaşım hatlarında büyük sıkıntı yaşanması nedeniyle sınavların ertelenmesi de gündeme gelebilir. 2022 DİB-MBSTS sınavı 12 Mart'ta yapılması planlanıyordu.
DİB-MBSTS 2022 iptal edilir mi, ertelenir mi?
2022 yılında 12 Mart Cumartesi günü Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS 2022) sınavına girecek olan adaylar yoğun kar yağışı nedeniyle sınavların ertelenip errlenmeyeceğini merak ediyor.
DİB-MBSTS sınavı iptal mi?
2 Mart Cumartesi günü Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı yapılmaya devam edilecek. ÖSYM'den yapılan açıklamada 12 Mart'ta 2022 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) ile 13 Mart 2022 tarihinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/1) sınavları için Nüfus müdürlüklerinin açık olacağı belirtildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 2022 hangi illerde yapılacak?
2022 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS), 12 Mart 2022 tarihinde aşağıda belirtilen il merkezlerinde yapılacaktır.
010 ADANA/MERKEZ
030 AFYONKARAHİSAR/MERKEZ
040 AĞRI//MERKEZ
062 ANKARA/ÇANKAYA
070 ANTALYA/MERKEZ
100 BALIKESİR/MERKEZ
160 BURSA/MERKEZ
190 ÇORUM/MERKEZ
200 DENİZLİ/MERKEZ
210 DİYARBAKIR/MERKEZ
230 ELAZIĞ/MERKEZ
250 ERZURUM/MERKEZ
260 ESKİŞEHİR/MERKEZ
270 GAZİANTEP/MERKEZ
310 HATAY/MERKEZ
330 MERSİN/MERKEZ
341 İSTANBUL 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/ Kağıthane/Sarıyer)
352 İZMİR/1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
370 KASTAMONU/MERKEZ
380 KAYSERİ/MERKEZ
410 KOCAELİ/MERKEZ
420 KONYA/MERKEZ
450 MANİSA/MERKEZ
460 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ
470 MARDİN/MERKEZ
480 MUĞLA/MERKEZ
510 NİĞDE/MERKEZ
520 ORDU/MERKEZ
530 RİZE/MERKEZ
540 SAKARYA/ADAPAZARI
550 SAMSUN/MERKEZ
580 SİVAS/MERKEZ
590 TEKİRDAĞ/MERKEZ
610 TRABZON/MERKEZ
630 ŞANLIURFA/MERKEZ
650 VAN/MERKEZ
660 YOZGAT/MERKEZ
670 ZONGULDAK/MERKEZ
DİB-MBSTS 2022 sınavı saat kaçta?
Sınav, saat 14.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Sınav Konuları Soruların Konulara Göre Yaklaşık Dağılımı neler?
Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi) 7
Tefsir 7
Akaid ve Kelam 7
Fıkıh ve İlmihal 20
Hadis 7
Siyer ve İslam Tarihi 7
Dinler Tarihi 2
Mezhepler Tarihi 3
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 2022-DİB-MBSTS tarihleri
Sınav Tarihi
12.03.2022 14:45
Başvuru Tarihleri
25.01.2022 10:00
02.02.2022 23:59
Geç Başvuru Günü
10.02.2022
10.02.2022 23:59
Sonuç Tarihi
01.04.2022 .
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