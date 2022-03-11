DİB-MBSTS 2022 ertelendi mi? Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı iptal edilir mi?

DİB-MBSTS 2022 ertelendi mi? Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı iptal edilir mi? Yoğun kar yağışları nedeniyle ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavların iptal edilip edilmeyeceği de merak ediliyor. Sibirya üzerinden giriş yaparak Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası yoğun kar yağışlarını da beraberinde getirdi. Ulaşım hatlarında büyük sıkıntı yaşanması nedeniyle sınavların ertelenmesi de gündeme gelebilir. 2022 DİB-MBSTS sınavı 12 Mart'ta yapılması planlanıyordu.

DİB-MBSTS 2022 ertelendi mi? Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı iptal edilir mi? Yoğun kar yağışları nedeniyle ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavların iptal edilip edilmeyeceği de merak ediliyor. Sibirya üzerinden giriş yaparak Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası yoğun kar yağışlarını da beraberinde getirdi. Ulaşım hatlarında büyük sıkıntı yaşanması nedeniyle sınavların ertelenmesi de gündeme gelebilir. 2022 DİB-MBSTS sınavı 12 Mart'ta yapılması planlanıyordu.

DİB-MBSTS 2022 iptal edilir mi, ertelenir mi?

2022 yılında 12 Mart Cumartesi günü Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS 2022) sınavına girecek olan adaylar yoğun kar yağışı nedeniyle sınavların ertelenip errlenmeyeceğini merak ediyor.

DİB-MBSTS sınavı iptal mi?

2 Mart Cumartesi günü Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı yapılmaya devam edilecek. ÖSYM'den yapılan açıklamada 12 Mart'ta 2022 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) ile 13 Mart 2022 tarihinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/1) sınavları için Nüfus müdürlüklerinin açık olacağı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 2022 hangi illerde yapılacak?

2022 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS), 12 Mart 2022 tarihinde aşağıda belirtilen il merkezlerinde yapılacaktır.

010 ADANA/MERKEZ

030 AFYONKARAHİSAR/MERKEZ

040 AĞRI//MERKEZ

062 ANKARA/ÇANKAYA

070 ANTALYA/MERKEZ

100 BALIKESİR/MERKEZ

160 BURSA/MERKEZ

190 ÇORUM/MERKEZ

200 DENİZLİ/MERKEZ

210 DİYARBAKIR/MERKEZ

230 ELAZIĞ/MERKEZ

250 ERZURUM/MERKEZ

260 ESKİŞEHİR/MERKEZ

270 GAZİANTEP/MERKEZ

310 HATAY/MERKEZ

330 MERSİN/MERKEZ

341 İSTANBUL 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/ Kağıthane/Sarıyer)

352 İZMİR/1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

370 KASTAMONU/MERKEZ

380 KAYSERİ/MERKEZ

410 KOCAELİ/MERKEZ

420 KONYA/MERKEZ

450 MANİSA/MERKEZ

460 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ

470 MARDİN/MERKEZ

480 MUĞLA/MERKEZ

510 NİĞDE/MERKEZ

520 ORDU/MERKEZ

530 RİZE/MERKEZ

540 SAKARYA/ADAPAZARI

550 SAMSUN/MERKEZ

580 SİVAS/MERKEZ

590 TEKİRDAĞ/MERKEZ

610 TRABZON/MERKEZ

630 ŞANLIURFA/MERKEZ

650 VAN/MERKEZ

660 YOZGAT/MERKEZ

670 ZONGULDAK/MERKEZ

DİB-MBSTS 2022 sınavı saat kaçta?

Sınav, saat 14.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınav Konuları Soruların Konulara Göre Yaklaşık Dağılımı neler?

Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi) 7

Tefsir 7

Akaid ve Kelam 7

Fıkıh ve İlmihal 20

Hadis 7

Siyer ve İslam Tarihi 7

Dinler Tarihi 2

Mezhepler Tarihi 3

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 2022-DİB-MBSTS tarihleri

Sınav Tarihi

12.03.2022 14:45

Başvuru Tarihleri

25.01.2022 10:00

02.02.2022 23:59

Geç Başvuru Günü

10.02.2022

10.02.2022 23:59

Sonuç Tarihi

01.04.2022 .