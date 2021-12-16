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TIMETURK / GENEL / DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM, 2022 DHBT sınavının ne zaman, hangi tarihte yapılacağını, başvuruların hangi tarihlerde kabul edileceğini açıkladı.

2 Saat Önce
2021-12-16 12:08:37
DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

Her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DHBT sınav tarihini açıklandı.

Sınava Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din hizmetlerinde görev almak isteyen vatandaşlar başvuruyor.

Peki, 2022 DHBT sınavı ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım 2022'de yapılacak. 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) için başvurular 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek.

HBT'ye ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir.
Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır.
Sınav 60 dakika sürecektir. DHBT'ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT'ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.
Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS'ye girmeleri ve KPSS'de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir.

Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur.

Kaynak: haberfokus.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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