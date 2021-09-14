DGS tercih sonuçları sorgula | 2021 DGS tercih sonuçları açıklandı! DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM Başkanı Aygün DGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar DGS tercih sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasından öğrenebilir.

DGS tercih sonuçları sorgula | 2021 DGS tercih sonuçları açıklandı! DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar DGS tercih sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasından öğrenebilir. ÖSYM Başkanı Aygün DGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

DGS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 'Değerli DGS adaylarımız, 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza http://sonuc.osym.gov.tr‘den ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder, lisans eğitiminizde başarılar dilerim.' dedi.

DGS tercih sonuçları sorgula

DGS tercih sonuçları ÖSYM'nin sonuçaç açıklama sayfasından öğrenilecek. Adaylar T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girdikten sonra sonuçlarını öğrenebilir. Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulamasından da sonuçlara ulaşmak mümkün olacak. Bunun dışında adaylara posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Sınavın soru sayıları ise 60 sözel 60 sayısal olarak toplamda 120 soru ve 150 dakika olarak sınav süresi belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde onar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.