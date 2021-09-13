2021 yılında yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na 300 bine yakın aday katıldı. Sınav sonrası barajı geçen adaylar üniversite tercihlerini tamamladı ve tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasını bekliyor. Üniversite eğitimlerini 2 yıllık önlisanstan 4 yıllık lisans seviyesine çıkarmak isteyen binlerce kişi DGS tercih sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki DGS tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercih sonuçlarını bugün açıklar mı?

2021 yılında yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na 300 bine yakın aday katıldı. Sınav sonrası barajı geçen adaylar üniversite tercihlerini tamamladı ve tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasını bekliyor. Üniversite eğitimlerini 2 yıllık önlisanstan 4 yıllık lisans seviyesine çıkarmak isteyen binlerce kişi DGS tercih sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki DGS tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercih sonuçlarını bugün açıklar mı?

Eğitimlerini 2 yıllık lisans seviyesinden 4 yıllıl lisans seviyesine çıkarmak için binlerce kişinin girdiği DGS sınavında adayların tercih süreci 7 Eylül'de sona erdi. Tercihlerini yapan adaylar sabırsızlıkla sonuçların açıklanmasını vve üniversitelerinde kayıt işlemini bir an önce yapmak istiyor. DGS sonuç sorgulama sayfasını sık sık ziyaret eden adaylar DGS tercih sonuçları açıklandı mı? DGS tercihleri ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor.

DGS tercih sonuçları açıklandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşti. Türm Türkiye'de binlerce kişinin katıldığı DGS sınavında adaylar eğitimlerini lisans seviyesine çıkarmak için ter döktü. DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar DGS tercih sonuçları açıklandı mı? sorusunu soruyor. DGS yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Peki DGS tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı;

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

DGS tercih sonuçları sınava giren binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 2020 yılında tercih işlemi bitince 5 günb sonra yani 7 Ekim'de DGS tercih sonuçları açıklanmıştı. Bu yıl tercih işlemlerinin 7 Eylül'de bittiğini düşünürsek DGS yerleştirme sonuçlarının 12-13 Eylül'de açıklanması muhtemel. ÖYM'den resmi açıklama gelmesi halinde DGS tercih sonuçları ile ilgili son durum haberimizde yer alacak.

DGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

DGS tercih sonuçları ÖSYM'nin sonuçaç açıklama sayfasından öğrenilecek. Adaylar T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girdikten sonra sonuçlarını öğrenebilir. Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulamasından da sonuçlara ulaşmak mümkün olacak. Bunun dışında adaylara posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DGS kayıtları nasıl yapılır?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına

(YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

2021-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2021-2022 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

ÖSYM'nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Sınavın soru sayıları ise 60 sözel 60 sayısal olarak toplamda 120 soru ve 150 dakika olarak sınav süresi belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde onar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.