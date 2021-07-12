DGS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2021 DGS soru ve cevap anahtarı PDF ne zaman açıklanacak? 2021 DGS sınavına yüz binlerce kişi katıldı. DGS sınavında adaylar ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak için ter döktü. Sınav sonunda binlerce kişi DGS sınav soruları ve cevaplarının açıklanıp açıklanmadığını sorgulamaya başladı. Adaylar sınav sonrası kendi performanslarını değerlendirmek için ÖSYM tarafından açıklanacak DGS soru ve cevap anahtarlarını bekliyor. Peki 2021 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?

DGS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2021 DGS soru ve cevap anahtarı PDF ne zaman açıklanacak? 2021 DGS sınavına yüz binlerce kişi katıldı. DGS sınavında adaylar ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak için ter döktü. Sınav sonunda binlerce kişi DGS sınav soruları ve cevaplarının açıklanıp açıklanmadığını sorgulamaya başladı. Adaylar sınav sonrası kendi performanslarını değerlendirmek için ÖSYM tarafından açıklanacak DGS soru ve cevap anahtarlarını bekliyor. Peki 2021 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?

DGS soruları ve cevapları açıklandı mı?

Yüz binlerce kişi DGS sınavı ile 2 yıllık eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimi ile tamamlamak için DGS sınavında ter döktü. 150 dakika boyunca zorulu sorularla kaşılaşan adaylar sınav biter bitmez DGS sınav sorularu ve cevap anahtarlarını araştırmaya başladı. ÖSYM sınavlardan bir kaç saat sonra genelde soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayınlardı. Sınav sonuçlarını beklemeden sınav performanslarını değerlendirmek için DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı binlerce kişi tarafından bekleniyor. Peki 2021 DGS soruları ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM'nin bugün DGS sorularını ve cevaplarını erişime açması bekleniyor. Adaylar sorulara ve cevap anahtarlarına açıklandığı andan itibaren ÖSYM'nin resmi stesinden ulaşabilir.

2021 DGS soru ve cevap anahtarı PDF ne zaman açıklanacak?

2021 DGS soru ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor. Yüz binlerce kişi DGS sınavında ter döktü ve DGS soru kitapçığının yayınlanmasını bekliyor. ÖSYM DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarını PDF formatında yayınlayacak. 12 Temmuz 2021'de DGS sorularının yayınlanması bekleniyor. ÖSYM'nin resmi sitesi ve duyuruları yakından takip edilmeli. 2021 DGS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açılır açılmaz haberimizi güncelleyeceğiz.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları yaklaşık 1 ay sonra açıklanacak. 11 Temmuz'da sınava giren yüz binlerce kişi sonuçlara 13 Ağustos'ta erişebilecek. Adaylar 13 Ağustos'ta “sonuc.osym.gov.tr” adresinden giriş yaparak sonuç bilgisine ulaşabilecekler.

DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS sınavına giren adaylar DGS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt arıyor. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek.

DGS'ye kaç kişi katıldı?

2021 DGS, 81 il ve Lefkoşa'daki toplam 89 sınav merkezinde gerçekleştirildi. İki yıllık eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen ön lisans ve meslek yüksekokulu mezunları, Dikey Geçiş Sınavı ile birbiriyle yarıştı. Bu yıl DGS'ye 389 binin üzerinde aday başvuru yaptı. Geçen yıl sınava 389 bin 308 adayın katıldığını açıklamıştı.

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DGS sonuç sorgulama nasıl yapılır?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.

https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.