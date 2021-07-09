DGS sınavına ulaşım kartı ile girilir mi? İstanbul kart (akbil), Kent kart, Ankarakart DGS'de serbest mi?

DGS sınavına ulaşım kartı ile girilir mi? İstanbul kart (akbil), Kent kart, Ankarakart, Bursakart, DGS'de serbest mi? Ulaşım kartları DGS'ye alınır mı? DGS'ye girecek olan binlerce kişi sınava ulaşım kartlarının alınıp alınmayacağını araştırıyor. Zorunluluk gereği ulaşım kartlarını yanlarında getirmek zorunda olan adaylar ulaşım kartları DGS'de serbest mi sorusunu soruyor. Peki DGS sınavına ulaşım kartı ile girilir mi? Ulaşım kartları (İstanbul kart, akbil, Kent kart) DGS sınavına alınır mı? ÖSYM Başkanı Aygün bu sorulara yanıt verdi.

DGS sınavına ulaşım kartı ile girilir mi? İstanbul kart (akbil), Kent kart, Ankarakart, Bursakart, DGS'de serbest mi? Ulaşım kartları DGS'ye alınır mı? DGS'ye girecek olan binlerce kişi sınava ulaşım kartlarının alınıp alınmayacağını araştırıyor. Zorunluluk gereği ulaşım kartlarını yanlarında getirmek zorunda olan adaylar ulaşım kartları DGS'de serbest mi sorusunu soruyor. Peki DGS sınavına ulaşım kartı ile girilir mi? Ulaşım kartları (İstanbul kart, akbil, Kent kart) DGS sınavına alınır mı? ÖSYM Başkanı Aygün bu sorulara yanıt verdi.

DGS sınavına ulaşım kartı ile girilir mi (İstanbul kart-akbil, Kent kart, Ankarakart, Bursakart)

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı'ya açıklamalarda bulundu. ÖSYM sınavlarına giren milyonlarca kişi ÖSYM'nin katı kuralları gereği sınava anahtar ver ulaşım kartı ile giremiyordu. ÖSYM bu kurallarda esnemeye gitti. Bundan sonra sınavlarda anahtar, toka, piercing, başörtüsü için kullanılan her türlü toplu iğne ve ulaşım kartı serbest olacak. Aygün yaptığı açıklamada “Bu yasaklarla özellikle ev anahtarı ve ulaşım kartı gibi belgeleri kimseye bırakamayacaklarından adayları sınav sonuna kadar bekleyecek birisi olmak zorundaydı. Toplu ulaşımı kullanarak da sınav binalarına ulaşma ve dönüş noktasında sorun yaşanmaması amacıyla ve olabilecek sıkıntıları en aza indirmek için böyle bir çalışma yaptık” dedi.

DGS'de emanetçiler açık olacak mı?

Sınava gireceğim binada eşyamı emanet edebilir miyim? sorusu birçok kişi tarafından soruluyor. DGS sınavına girerken sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir. Ancak sınav binası dışında emanetçiler olabilir fakat bunların da güvenirliği konusunda tereddütler olabilir. DGS'ye yanınızda bir tanıdığınız ile gelmeniz sizin için hem moral hem de eşya emenet etmek açısından daha iyi olabilir.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 DGS 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos günü açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar tercihlerini yapabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.