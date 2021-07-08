DGS sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanır? Ön lisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçmek için binlerce kişi 2021 yılında DGS sınavına girecek. DGS sınavına sayılı günler kala adaylar DGS sınavının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki 2021 DGS sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak?

DGS sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanır? Ön lisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçmek için binlerce kişi 2021 yılında DGS sınavına girecek. DGS sınavına sayılı günler kala adaylar DGS sınavının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki 2021 DGS sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak?

Binlerce kişi 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimi ile tamamlamak için DGS sınavına girecek. DGS sınavına sayılı günler kala adaylar sınavın ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki DGS sıanvı ne zaman yapılacak?

2021 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 DGS 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos günü açıklanması bekleniyor.

DGS SINAVINDA NELER SORULACAK?

Sayısal ve sözel şeklinde iki bölümden oluşan sınavda, 60 Türkçe, 60 da Matematik ve Geometri konuları olmak üzere 120 soru olacak.

Adaylar 150 dakika içerisinden bu soruları cevaplamaya çalışacak.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

DGS SINAVI NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.