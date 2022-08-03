DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı?

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında dört yıllık bir lisans programında eğitimlerini tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM'den DGS sınav sonuçları için yapılan açıklamaya gözlerini çevirdi. Geçen ay yapılan sınava binlerce kişi katılırken, sonuçların 12 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulmuştu. Peki, DGS sınav sonuçları açıklandı mı? erken açıklandı, ne zaman açıklanacak?