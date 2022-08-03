DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı?
Dikey Geçiş Sistemi kapsamında dört yıllık bir lisans programında eğitimlerini tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM'den DGS sınav sonuçları için yapılan açıklamaya gözlerini çevirdi. Geçen ay yapılan sınava binlerce kişi katılırken, sonuçların 12 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulmuştu. Peki, DGS sınav sonuçları açıklandı mı? erken açıklandı, ne zaman açıklanacak?
2022-08-03 10:41:40
Önlisans mezunu adayların dört yıllık eğitimlerini tamamlamak için katıldıkları DGS sınavının sonuçları ve tercihleri için heyecan dorukta. Temmuz ayında yapılan sınava binlerce aday katılırken, ÖSYM'nin sonuç tarihinin de yaklaşmasıyla birlikte, "2022 DGS sınav sonuçları açıklanıyor mu, erken mi açıklanacak, ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları merak konusu oldu. Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar okulların kontenjanlarına göre tercihlerini yapacaklardır. İşte tüm detaylar…
DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı 2022 sonuç tarihi 12 Ağustos 2022 olarak belirlendi. Erken duyuru ihtimaline rağmen adaylar sorgulamalarını sürdürüyor.
2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı?
Geçtiğimiz günlerde YKS sonuçlarının erken açıklanması, DGS sınav için de olasılığı güçlendirdi. .
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