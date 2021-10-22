DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? DGS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

DGS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı | Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar üniversite tercihlerini tamamladı. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci başlamıştı. DGS ek tercihler 15 Ekim-21 Ekim arasında yapıldı. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? DGS ek tercih sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

DGS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı | Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar üniversite tercihlerini tamamladı. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci başlamıştı. DGS ek tercihler 15 Ekim-21 Ekim arasında yapıldı. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? DGS ek tercih sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

Üniversite eğitimlerini 2 yıllık önlisans seviyesinden 4 yıllık lisans seviyesine çıkarmak yüz binlerce kişi Dikey Geçiş Sınavı'nda ter döktü. DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları tercihlerini tamamladı ve 1. tercih sonuçları açıklandı. 1. tercih ile bir bölüme yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci 21 Ekim'de sona erdi. DGS ek tecih başvurusu yapan adaylar sınuçların bir an önce açıklanmasını bekliyor.

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

2021 DGS ek yerleştirme tercihleri 15 Ekim'de başladı ve 21 Ekim'de sona erdi. Adaylar eğitimlerini lisans seviyesine çıkarmak için yaptığı başvuruların sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. DGS yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. 2020 yılında DGS ek tercih işlemleri 11 Kasım'da sona ermişti. Tercih işleminin bitmesinden 8 gün sonra yani 19 Kasım 2020'de DGS ek tercih sonuçları açıklamıştı. Bu sene DGS ek tercih işlemleri 21 Ekim'de sona erdi. Tahmini olarak DGS ek tercih sonuçları 1 hafta ile 10 gün içerisinde açıklanabilir.

DGS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

DGS ek tercih sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr/" sayfasından öğrenilecek. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilir.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.