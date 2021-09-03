2021 DGS sınavın 300 bine yakın aday katıldı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen binlerce kişi DGS sınavında ter döktü. DGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adayla üniversite tercihlerini tamamladı. Yerleştimre sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar DGS'de üniversiteye yerleşenler ek yerleştirme yapabilir mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki DGS'de üniversite kazanan ek tercih yapabilir mi? DGS'de kimler ek yerleştirme tercihi yapabilir? DGS yerleştirme tercihi yapmayanlar ek yerleştirme tercihi yapabilir mi?

2021 DGS sınavın 300 bine yakın aday katıldı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen binlerce kişi DGS sınavında ter döktü. DGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adayla üniversite tercihlerini tamamladı. Yerleştimre sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar DGS'de üniversiteye yerleşenler ek yerleştirme yapabilir mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki DGS'de üniversite kazanan ek tercih yapabilir mi? DGS'de kimler ek yerleştirme tercihi yapabilir? DGS yerleştirme tercihi yapmayanlar ek yerleştirme tercihi yapabilir mi?

YKS yerleştirmelerinde olduğu gibi DGS yerleştirmelerinde de ek yerleştirmeler yapılıyor. İlk yerleştirmede bir bölüme yerleşemeyen adaylar için ÖSYÖM ek yerleştirme yapabilir. Boş kanlan kontenjanların doldurulması için ek yerleştirmeler oldukça önemlidir. Peki DGS yerleştirmesinde bir üniversiteyi kazananlar ek yerleştirme yapabiliyor mu?

DGS'de üniversiteye yerleşenler ek yerleştirme yapabilir mi?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. 2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2021 DGS ek yerleştirme nasıl yapılır?

Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.

DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (25,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları

tercihler işleme alınmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.