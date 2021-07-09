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TIMETURK / GENEL / DGS'de anahtar serbest mi yasak mı? DGS'ye anahtarla girilir mi? DGS'ye araba anahtarıyla girilir mi?

DGS'de anahtar serbest mi yasak mı? DGS'ye anahtarla girilir mi? DGS'ye araba anahtarıyla girilir mi?

DGS'de anahtar serbest mi yasak mı? DGS'ye anahtarla girilir mi? DGS'ye araba anahtarıyla girilir mi? 11 Temmuz'da yapılacak olan DGS sınavına yüz binlerce kişi katılacak. DGS ile ön lisans eğitimlerini lisans seviyesine çıkarmayı hedefleyen adaylar sınav saatini beklemeye başladı. Ev anahtarını yanından getirmekten başka çaresi olmayan adaylar sınavda anahtarın serbest olup olmadığını araştırıyor. Peki DGS'de anahtar serbest mi? DGS'ye anahtarla girilir mi? DGS'ye araba anahtarıyla girilir mi? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün bu konu ile ilgili adayları sevindirecek bir açıklamada bulundu.

2 Saat Önce
2021-07-09 15:46:12
DGS'de anahtar serbest mi yasak mı? DGS'ye anahtarla girilir mi? DGS'ye araba anahtarıyla girilir mi?

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DGS'de anahtar serbest mi yasak mı? DGS'ye anahtarla girilir mi? DGS'ye araba anahtarıyla girilir mi? 11 Temmuz'da yapılacak olan DGS sınavına yüz binlerce kişi katılacak. DGS ile ön lisans eğitimlerini lisans seviyesine çıkarmayı hedefleyen adaylar sınav saatini beklemeye başladı. Ev anahtarını yanından getirmekten başka çaresi olmayan adaylar sınavda anahtarın serbest olup olmadığını araştırıyor. Peki DGS'de anahtar serbest mi? DGS'ye anahtarla girilir mi? DGS'ye araba anahtarıyla girilir mi? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün bu konu ile ilgili adayları sevindirecek bir açıklamada bulundu.

DGS'de anahtar serbest mi yasak mı?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı'ya açıklamalarda bulundu. ÖSYM sınavlarına giren milyonlarca kişi ÖSYM'nin katı kuralları gereği sınava anahtar ver ulaşım kartı ile giremiyordu. ÖSYM bu kurallarda esnemeye gitti. Bundan sonra sınavlarda anahtar, toka, piercing, başörtüsü için kullanılan her türlü toplu iğne ve ulaşım kartı serbest olacak. Aygün yaptığı açıklamada “Bu yasaklarla özellikle ev anahtarı ve ulaşım kartı gibi belgeleri kimseye bırakamayacaklarından adayları sınav sonuna kadar bekleyecek birisi olmak zorundaydı. Toplu ulaşımı kullanarak da sınav binalarına ulaşma ve dönüş noktasında sorun yaşanmaması amacıyla ve olabilecek sıkıntıları en aza indirmek için böyle bir çalışma yaptık” dedi.

Adaylar sınava girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorundadır?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

a) Sınava Giriş Belgesi (SGB)
b) Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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