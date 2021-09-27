DGS 2021 ek tercihler başladı mı? DGS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? 2021 DGS sınavına girerek eğitimlerini 4 yıllık lisans seviyesine çıkarmak isteyen binlerce kişi DGS ek tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra bir üniversiteye yerleşemeyen adayların önünde bir şans daha bulunuyor. DGS ek yerleştirmeler ile yeniden tercih yapacak olan binlerce kişi DGS ek yerleştirme işlemlerinin bir an önce başlamasını bekliyor.

DGS 2021 ek tercihler başladı mı? DGS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? 2021 DGS sınavına girerek eğitimlerini 4 yıllık lisans seviyesine çıkarmak isteyen binlerce kişi DGS ek tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra bir üniversiteye yerleşemeyen adayların önünde bir şans daha bulunuyor. DGS ek yerleştirmeler ile yeniden tercih yapacak olan binlerce kişi DGS ek yerleştirme işlemlerinin bir an önce başlamasını bekliyor.

DGS tercih sonuçları 14 Eylül'de açıklandı. Sonuçların açıklanması ile bir üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanamayan binlerce kişi ek tercih yapmak için bekliyor. Gelecekleri adına bir yön belirlemek isteyen adaylar DGS ek tercih işlemlerinin bir an önce başlamasını istiyor. Peki DGS 2021 ek tercihler başladı mı? DGS ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

2021 DGS ek tercih ne zaman?

DGS ek yerleştirmeler 2009 yılından bu yana yapılıyor. Bu sene de DGS ek tercih işlemlerinin yapılması bekleniyor. DGS ek tercihlerin ne zaman yapılacağına dair henüz net bir açıklama yok. DGS 1. tercih sonuçlarında üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan ancak çeşitli nedenlerden dolayı kaydını yaptırmayanların belli olmasından sonra boş kalan kontenjanların yenidenen hesaplanarak ek tercih başvurularının alınması bekleniyor. 2020 yılında DGS Ek Yerleştirme tercihleri 5-11 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılmıştı.

DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

DGS ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra ÖSYM ek tercih işlemleri için belirlenen takvimi yakın zamanda duyuracaktır. DGS ek tercih yapmak isteyenler ÖSYM'nin duyurularını yakından takip etmeli.

DGS'de tercih yapmayanlar ek yerleştirme tercihi yapabilir mi?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. 2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2021 DGS ek yerleştirme tercihi kimler yapabilir?

2020-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020- DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

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