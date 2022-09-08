Devlette anaokulu ücretli mi? Kayıt parası var mı? Devlet okulunda ana sınıfı ücreti veriliyor mu? Devlet okulunda aidat var mı? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala veliler devlet okullarında ücret ödenip ödenmeyeceğini araştırmaya başladı. Devlet okullarına çocuklarını yazdıran aileler özellikle anaokulunda kayıt ücreti ve aylık aidat ödemesinin olup olmadığını merak ediyor. Okullarda kayıt ücreti alınmasına dair Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama geldi.

Devlette anaokulu ücretli mi? Kayıt parası var mı? Devlet okulunda ana sınıfı ücreti veriliyor mu? Devlet okulunda aidat var mı? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala veliler devlet okullarında ücret ödenip ödenmeyeceğini araştırmaya başladı. Devlet okullarına çocuklarını yazdıran aileler özellikle anaokulunda kayıt ücreti ve aylık aidat ödemesinin olup olmadığını merak ediyor. Okullarda kayıt ücreti alınmasına dair Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama geldi.

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başlayacak. 12 Eylül'den önce çocuklarının kayıtlarını tamamlamak isteyen aileler okulların yolunu tuttu. Okullarda kayıt ücreti yada aylık aidat konusu pek çok velinin kafasını kurcalamaya başladı. Özellikle anaokulu (ana sınıfı) alanlarında aylık olarak istenen ücretler pek çok veliyi düşündürüyor. Aileler intenetten anaokulunda kayıt parası var mı? Devlet okulunda anaokulu ücretli mi? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Devlette anaokulu ücretli mi?

Devlet okullarında anaokuluna giden ailelerden sınıfın giderleri için aylık olarak çok düşük ücret talep edilebiliyor. Ancak bu ücret zorunlu değil. Maddi durumu yetersiz olan aileler bu ücreti vermek zorunda değil. Ana okulu giderleri oldukça fazla olduğu için aylık olarak toplanan ücretlerle sınıfın giderlerinin bir kısmının karışılanması amaçlanıyor.

Kayıt parası var mı?

Hiç bir devlet okulunda kayıt parası yoktur. Bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Özer "Kesinlikle okula kayıtlarda bağış alınmayacak" dedi. Ancak gönüllü olarak bağış yapmak isteyenler okullara destek olabiliyor.

Devlet okulunda ana sınıfı ücreti veriliyor mu?

Devlet anaokuluna kayıt yapılan öğrenciler için aylık çok cüzzi bir miktar talep edilebiliyor. Maddi durumu yetersiz olan aileler bu ücreti ödeyemeyebilir.

Mahmut Özer'den okul kayıt ücreti açıkalaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okul kayıt paralarına ilişkin yaptığı açıklamada "Tüm kamuoyuna deklare ettik, tüm illerimizde il müdürlerimizi alarm durumuna getirdik. Kesinlikle okula kayıtlarda bağış alınmayacak. Bir veli isterse okulun güçlenmesi için okul aile birliğine bağış yapabilir ama kayıtla kesinlikle ilişkilendirilmeyecek. Allah'a şükür bu süreç de çok başarılı bir şekilde devam ediyor." dedi. Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik şikayetler üzerine 65 okulda başlatılan incelemelerin sürdüğünü ve sonucun kamuoyuyla paylaşılacağını bildirerek, "Nasıl yardımcı kaynakla ilgili problemi kökünden çözmüşsek, bağışla ilgili problemi de çözeceğiz." ifadesini kullandı.