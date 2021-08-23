DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Fenerbahçe'den TFF'ye ''3 Temmuz'' davası
Cüneyt Arkın: Tarih bilinci olan Amerikan tıraşı yaptırmaz
Turkcell'in inovatif çözümü Ultia ile şirketler dijitalleşiyor
''Hem cari açıkta hem de enflasyonda olumlu gelişmeler öngörüyoruz''
Askeri denizcilikte Ukrayna ve Pakistan'la ihracata devam
Kaçak 154 kediye ötanazi kararı tepkiye neden oldu, başbakan açıklama yapmak zorunda kaldı
Savunma sanayisinde milli ürünlere milli lastik
ASELSAN Konya'nın üretimi 'bomba atarlı SARP' IDEF'in gözdesi oldu
ASELSAN'dan 40,3 milyon avroluk sözleşme
Turkcell, yeni nesil yazılım şirketi kuruyor
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Borsa haftaya yükselişle başladı
Memurlara ne kadar zam yapıldı? Memur 2022 zammı ne kadar oldu? (Polis-Öğretmen-Hemşire) 2022-2023 yüzde kaç zam geldi?
İstanbul ve İzmir'i bekleyen büyük tehlike
Arzum'un yılın ilk yarısında toplam geliri 411,4 milyon liraya ulaştı

TIMETURK / GENEL / Devlet Su İşleri 2005 sürekli işçi alacak

Devlet Su İşleri 2005 sürekli işçi alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2005 kadroya sürekli işçi alacak.

2 Saat Önce
2021-08-23 09:08:32
Devlet Su İşleri 2005 sürekli işçi alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2005 kadroya sürekli işçi alacak.

DSİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak.

Alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topoğraf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev yapacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş