Devlet-i Aliyye Ocakları’ndan ilginç paylaşım

İstanbul merkezli sivil toplum kuruluşu Devlet-i Aliyye Ocakları Samsun İl Başkanlığı’nın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.

Devlet-i Aliyye Ocakları Samsun İl Başkanlığı'nın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.

‘Abdülhamid Han'ı anma ve anlama haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlik kapsamında Devlet-i Aliyye Ocakları Samsun İl Başkanlığı, Genel Başkan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun katılımı ile hizmete girmişti.

Açılış programında konuşma yapan Devlet-i Aliyye Ocakları Samsun İl Başkanı Serkan Öztoprak ise, “Biz Osmanlı Devleti'nin torunları olarak bu vatana yararlı hizmetler yapmak adına yola çıktık. İnşallah yaptığımız her hizmet hayırlara vesile olacak.” demişti.

KAYIHAN OSMANOĞLU: BİZLER OSMANLIYIZ

Öztoprak'ın ardından söz alan Devlet-i Aliyye Ocakları Genel Başkanı Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ise şunları söylemişti:

“Konuşmama dedem Abdülhamid Han'ın şu sözleri ile başlamak istiyorum; ‘Hiçbir fani ihtirasım yoktur. Şu son günlerimde tek gayem vatanı selamet ve huzur içinde görmektir.' Bizler Osmanlı torunu olmak gurur duyan bir milletiz. Devletimizin çıkarları her zaman şahsi çıkarlarımızın üzerinde olmuştur. Bugün Osmanlı üzerinden kirli siyaset yapanları ve bu ülkede yaşayıp da Osmanlı'nın adından rahatsız olanları da görüyoruz. Bugün Siyonistler dedem Abdülhamid Han'dan rahatsız oluyor, bugün Bizans artıkları dedem Fatih Sultan Muhammet Han'dan rahatsız oluyor. Bugün İngiliz'i, Fransız'ı, Ermeni'si Osmanlı'yı hazmedemiyor. Peki bu ülkede yaşayıp Osmanlı'dan rahatsız olanlar neden Osmanlı'yı hazmedemiyor? Bizi yücelten İslam'dır. Bizi sevmeyenlerin derdi İslam'dır. Bizim derdimiz İslam'dır, ümmettir, millettir. Hedefimiz özgür Kudüs'tür, Doğu Türkistan'dır. Hayalimiz güçlünün haklıyı ezmediği bir dünyayı kurmaktır. Nasıl ki 600 küsür yıl boyunca dedelerimiz bu millete hizmet ettiyse bizlerde aynı şekilde Devlet-i Aliyye Ocakları adına sizlerin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.”

KİM KURDU?

Devlet-i Aliyye Ocakları Sultan İkinci Abdülhamid'in torunu şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu tarafından kurulmuş İstanbul merkezli bir sivil toplum kuruluşudur.

AMACI NEDİR?

Devlet-i Aliyye Ocakları'nın amacı Osmanlıyı tanıtmak; milli ve manevi değerlere sahip gençler yetiştirmektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.