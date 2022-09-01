Devlet Bahçeli: Sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılmalıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Sosyal medyanın denetim altına alınması, ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur. Sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılmalıdır' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantılarının ardından düzenlenen basın toplantısında, sosyal medyanın denetim altına alınmasının, ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılmasının hayat memat konusu olduğunu belirtti.