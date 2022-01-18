Devlet Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil, kuzgunluğa heves etme
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den Sezen Aksu'ya sert eleştiri... Pop şarkıcısı Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısında geçen 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e” sözleri büyük tepkilere neden oldu. Dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla pek çok kişi tarafından eleştirilen Sezen Aksu'ya bir tepki de Bahçeli'den geldi. Bahçeli Sezen Aksu için 'Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme.' dedi.
2022-01-18 12:40:18
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli Sezen Aksu'nun son şarkısında yer alan "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e” sözlerini de sert şekilde eleştirdi. Sezen Aksu hakkında "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısında yer alan ifadeler ile dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu. MHP lideri Bahçeli'de Sezen Aksu'ya sert sözlerle yüklendi.
Bahçeli Sezen Aksu hakkında ne dedi?
Bahçeli açıklamasında şunları söyledi: "Yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya cahil diyen şuursuz bir sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme."
Sezen Aksu "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısı sözleri nedir?
Sezen Aksu'nun son şarkısı "Şahane Bir Şey Yaşamak"da yer alan "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri tepkilere neden oldu. Peki Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri neler?
Acısıyla, tatlısıyla
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak, dimdik durmak
Bin bahane, bin oyun kurmak
Binmişiz bir alâmate
Gidiyoruz kıyamete
Selam söyleyin o cahil
Havva ile Adem'e
Aha yine, aha yine
Önümüz uçurum, ardımız dağ
İlle yanacağız, yanacaklar
Elbette
Gül de var, diken de
Aşk da var, savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
Yazın veda edişi
Şölenlerle, şarkılarla
Baharların gelişi
Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane .
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