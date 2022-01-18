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TIMETURK / GENEL / Devlet Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil, kuzgunluğa heves etme

Devlet Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil, kuzgunluğa heves etme

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den Sezen Aksu'ya sert eleştiri... Pop şarkıcısı Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısında geçen 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e” sözleri büyük tepkilere neden oldu. Dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla pek çok kişi tarafından eleştirilen Sezen Aksu'ya bir tepki de Bahçeli'den geldi. Bahçeli Sezen Aksu için 'Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme.' dedi.

3 Saat Önce
2022-01-18 12:40:18
Devlet Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil, kuzgunluğa heves etme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli Sezen Aksu'nun son şarkısında yer alan "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e” sözlerini de sert şekilde eleştirdi. Sezen Aksu hakkında "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısında yer alan ifadeler ile dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu. MHP lideri Bahçeli'de Sezen Aksu'ya sert sözlerle yüklendi.

Bahçeli Sezen Aksu hakkında ne dedi?

Bahçeli açıklamasında şunları söyledi: "Yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya cahil diyen şuursuz bir sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme."

Sezen Aksu "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısı sözleri nedir?

Sezen Aksu'nun son şarkısı "Şahane Bir Şey Yaşamak"da yer alan "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri tepkilere neden oldu. Peki Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri neler?

Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil

Havva ile Adem'e

Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane .

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