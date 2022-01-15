Deve dikeni yağı nasıl kullanılmalı?

Deve dikeni karaciğer rahatsızlıklarına, kolesterole iyi gelen son zamanlarda adını daha sık duymaya başladığımız bir besin. Peki deve dikeni nedir? Deve dikeni nasıl tüketilmeli? Deve dikeninin vücudumuza ne gibi bir faydası var? Sizler için tüm bu soruların cevaplarını araştırdık...



Deve dikeni, papatyagiller ailesine aittir. Mor ve beyaz renklere sahip çiçekleri vardır. Sütlü kengel, deve kengeli ve Meryem Ana dikeni gibi farklı adlarla da bilinir. Avrupa ve Amerika'da sık karşılaşılan deve dikeni, ülkemizde Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin hakim olduğu alanlarda kolay bir şekilde yetişme imkanı bulur. Doğru iklimde kendiliğinden kolay bir şekilde yetişebildiği için yol kenarlarında bile rastlanabilir.

Deve dikeninin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Deve dikeni, karaciğerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Doğru bir şekilde ve miktarda tüketilirse karaciğer üzerindeki olumsuz etkileri azaltır. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Kolesterolün dengelenmesinde olumlu etkileri vardır. Yüksek kötü kolesterolü düşürücü bir etkisi de vardır.

Güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Bu yüzden birçok hastalığa karşı vücudu korur. Bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkisi vardır. Deve dikeni beynin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olur. Hafızayı güçlendirici özellikleri vardır.

İleri yaşlarda görülebilen Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara karşı koruyucu bir etkisi vardır. Aynı zamanda ileri yaşlarda ortaya çıkabilen kemik erimesi sorununa iyi gelir, kemik sağlığını destekler. Cilde de iyi gelen deve dikeni, doğru bir şekilde kullanılırsa hem organların ve cildin yaşlanmasını geciktirir. Ciltte oluşabilen kırışıklıkları azaltır ve gecikmesini sağlar.

Deve dikeni nasıl tüketilmeli?

Deve dikenini çay gibi demleyerek tüketebilirsiniz. Bir su bardağı su için bir çay kaşığı deve dikeni tohumu olacak şekilde malzemeleri hazırlayın. Daha sonra suyu kaynatıp bir bardağa koyun ve hafif bir şekilde ezdiğiniz tohumları içine ilave edip 8-10 dakika kadar demlenmesini sağlayın. Daha sonra süzüp afiyetle için.

Deve dikeni yağını bire bir oranında zeytinyağı veya badem yağıyla karıştırarak deve dikeni kullanabilirsiniz. Ellerinizi nemlendirmek için beş damla deve dikeni yağını beş damla zeytinyağıyla karıştırıp hafif bir şekilde masaj yaparak ellerinize sürebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.