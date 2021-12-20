Deve dikeni hafızayı güçlendiriyor

Papatyagiller ailesine ait olan deve dikeni mor ve beyaz renkli oldukça güzel çiçeklere sahiptir. Bu bitki vücudumuza birçok fayda sağlar. Gelin onu daha yakından tanıyalım...



Deve dikeni, papatyagiller familyasındandır. Mor ve beyaz renkli çiçeklere sahiptir. Ülkemizde sütlü kengel, deve kengeli ve Meryem Ana dikeni gibi farklı adlarla da tanınır. Avrupa ve Amerika'da sıkça bulunan deve dikeni, ülkemizde ise Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin hakim olduğu alanlarda kendisine yetişme imkanı bulur. Doğru iklim olursa kendiliğinden kolay bir şekilde yetişebilir. Bu yüzden deve dikenine yol kenarlarında dahi rastlayabiliriz.

Deve dikeninin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Deve dikeni, karaciğerimizin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olur. Doğru şekilde ve doğru miktarda tüketilirse birçok zararlı maddenin karaciğer üzerindeki olumsuz etkilerini azaltır.



Kan şekerini dengeleme konusunda vücuda destek olur. Kolesterolün dengelenmesinde etkisi vardır. Özellikle yüksek kötü kolesterole düşürücü bir etki oluşturur. Güçlü antioksidan özelliklere sahip olduğu için insan vücudunu birçok hastalığa karşı korur. Bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkisi vardır.

Deve dikeni beynin sağlıklı bir şekilde çalışmasına da destek olur. Özellikle hafızasını güçlendirmek isteyen insanlara tavsiye edilir. İleri yaşa bağlı olarak görülebilen Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara karşı koruyucu bir etkisi vardır. Ayrıca ileri yaşta ortaya çıkabilen kemik erimesi problemine de iyi gelir ve kemik sağlığını destekler.

Deve dikeni cilt sağlığını da destekler, doğru bir şekilde kullanılırsa organların ve cildin yaşlanmasını geciktirir. Ciltte oluşabilecek kırışıklıkların oluşumunu azaltıcı ve geciktirici bir etkisi de vardır.

Deve dikeni nasıl tüketilmeli?

Deve dikenini çay olarak demleyerek tüketebilirsiniz. Bunun için aktarlardan veya doğal ürün satışı yapan market, mağaza ve online alışveriş sitelerinden deve dikeni tohumu temin edin. Bir su bardağı su ve bir çay kaşığı deve dikeni tohumuna ihtiyacınız olacak. Suyu kaynatıp bir bardağa alın ve hafif bir şekilde ezdiğiniz tohumları içine atın. Yaklaşık on dakika kadar demlenmesini bekleyin. Daha sonra çayınızı süzüp afiyetle tüketin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.