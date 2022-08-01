Devamlı dolar paraşütsüz çakılacak diyen Batırel'den şaşırtan dolar tahimini

Sanayicilerin sıfır faizle aldıkları kredileri yatırım ve üretim yapmak yerine 55 milyar dolarlık döviz almasına TCMB’dan tepki geldi. Sanayicilerin gerekçesi ise enflasyona karşı kendilerini garantiye almak… Oysa bu durum hem enflasyonun hem de dolar kurunun artmasının nedenlerinin başında geliyor. Peki sanayiciler ne yapmak istiyor? Dolar yıl sonunda kaç olacak? Türkiye Gazetesi Yazarı ekonomist Necmettin Batirel, dolara yönelik kritik yorumlarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ile sanayiciler arasında ‘"döviz” gerilimi tırmanıyor. Sanayiciler faizlerin yüzde 50'lere yükselmesinden şikâyet ederken TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Ucuz kredi kullanıp döviz alıyorsunuz, hepinizin listesi elimizde var. Kurumsal firmalar kredi çekip 55 milyar dolar döviz aldılar" sözleri gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre ihracatçılar Eximbank'tan sıfır faizle aldıkları kredileri yatırım ve üretim yapmak yerine dolara yatırıyor. Bu durum hem dolar kurunun hem de enflasyonun artmasına neden oluyor. Öte yandan TCMB, yıl sonu dolar/TL beklentisini ise 18,99 seviyesi olarak açıkladı. TGRT Haber'de Cem Küçük İle Günaydın Türkiye Programında Türkiye Gazetesi Yazarı ekonomist Necmettin Batirel, dolara yönelik kritik yorumlarda bulundu.

Batirel, politika faizlerinin yüzde 14'te sabit tutulmasının bankalara yaradığını söyledi. Bankaların inanılmaz kar ettiklerini belirten Batirel, yüzde 40 ile faiz verdiklerini ve ayrıca komisyondan da para kazandıklarına dikkat çekerek buna bir son verilmesi gerektiğini vurguladı.

DOLARI OLANLAR DİKKAT

Doların yıl sonunda 1O TL seviyesine gerileyeceği tespitinde bulunan Batirel, “Dünyadan Türkiye'ye fon girişi yapılacak, portföy yatırımı yapılacak. Doları olanlar köşe bucak satmaya çalışacak. Türkiye dünyanın gözbebeği haline geldi. Bütün ülkeleri küçülürken Türkiye büyüyor, büyüme işareti veriyor. İktidar giderse yerine ABD yanlısı bir hükümet gelecek. Rusya'nın Türkiye'ye yatırım yapması gerekiyor. Bence Putin'den büyük bir destek gelecek” ifadelerini kullandı.

"SIFIR FAİZLE KREDİ ÇEKİP DOLAR ALDILAR, BU İSTİSMARDIR "

İhracatçılara sıfır faizle kredi verilmesinin istismar edildiğinin altını çizen Batirel, şunları söyledi:

“Bu kredileri çekip yatırım yapmak yerine dolara yatırdılar. Bu, dolar kurunun yükselmesine ve enflasyona neden oldu. Kurumsal şirketler 55 milyar dolar yaptılar. Merkez Bankası bu firmaları açıklarım dedi, İstanbul Sanayi Odası da kendimizi garanti altına almak için yaptık diyor. Aksine enflasyonun yükselmesine katkı sağlıyorlar. Kötü niyet ve Türk ekonomisini baltalamak olarak görüyorum. Seçim yaklaşırken hükümeti zor durumda bırakmaya çalışıyorlar.” Kaynak: TGRT haber