DEVA Partisi Millet İttifakı'ndan ayrıldı mı? DEVA Partisi ittifaktan ayrıldı mı? 6'lı masadan DEVA Partisi çıktı mı? DEVA Partisi'nin adayı kim olacak?

DEVA Partisi Millet İttifakı'ndan ayrıldı mı? DEVA Partisi ittifaktan ayrıldı mı? 6'lı masadan DEVA Partisi çıktı mı? DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı kim olacak? 2023 seçimlerine az bir süre kala partilerin Cumhurbaşkanı adayları henüz kesinleşmemişken DEVA Partisi'nden flaş bir hamle geldi. DEVA Partisi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin milletvekili genel seçimine kendi adıyla ve logosuyla gireceğini açıkladı.

DEVA Partisi Millet İttifakı'ndan ayrıldı mı? DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı kim olacak? 2023 seçimlerine az bir süre kala partilerin Cumhurbaşkanı adayları henüz kesinleşmemişken DEVA Partisi'nden flaş bir hamle geldi. DEVA Partisi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin milletvekili genel seçimine kendi adıyla ve logosuyla gireceğini açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuşulmaya başlandığı şu günlerde DEVA Partisi'nden son dakika kararı geldi. Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşma oldukça ses getirmişti. Kılıçdaroğlu'nun konuşması adaylık sinyali olarak algılanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı 6'lı masadan ilk ayrılık geldi.

DEVA Partisi Millet İttifakı'ndan ayrıldı mı?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuşulmasına DEVA Partisi'nden flaş bir yanıt geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin milletvekili genel seçimine kendi adıyla ve logosuyla gireceğini açıkladı.

DEVA Partisi ittifaktan ayrıldı mı?

Açıklamayı sosyal medyadan yapan Babacan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun.''

6'lı masadan DEVA Partisi çıktı mı?

6'lı masayı oluşturan partiler 24 Nisan'da Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde buluştu. Babacan, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun." dedi. Babacan, "Mutabık kaldığımız alanlarda, altılı masaya her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. O masada oturan bütün partilerle, işbirliği yaptığımız alanları genişletmek konusunda güçlü bir iradeye sahibiz. Geçen pazar günü yaptığımuz toplantının sonunda altılı partinin ortak cumhurbaşkanı adayının niteliklerini tarif ettik. Ortak aday çıkartılması seçimlerde başarı saplamak için çok önemli bir yöntem oalcaktır. Birinci tercihimiz budur. Mutabakat sağlanamazsa diğer tercihlere bakılır." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı kim olacak?

DEVA Partisi'nin aldığı bu karar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusundaki ısrara karşı bir rest olarak algılandı. Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nde Abdullah Gül'ün adaylığına sıcak bakılıyor.

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