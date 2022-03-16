DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa mı etti? Birol Aydemir neden istifa etti? Birol Aydemir kimdir?

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, partiden istifa ettiğini duyurdu. Parti kuruluşundan itibaren görev yapan Birol Aydemir neden istifa etti? Birol Aydemir istifa gerekçesi ne? Birol Aydemir kimdir? Birol Aydemir nereli kaç yaşında? Birol Aydemir mesleği ne, hangi işlerde görev yaptı? İşte detaylar...

BİROL AYDEMİR NEDEN İSTİFA ETTİ?

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir “Yaşanan süreç partinin kuruluş amacına uygun değil” diyerek partisinden istifa etti. Aydemir, “Geldiğimiz noktada parti yönetimine ilişkin bazı uygulamaların partilerin anayasası olan tüzüğümüz çerçevesinde vücut bulan ilke ve değerlerimizle uyuşmadığını ve bu durumun parti yönetiminde dikkate değer bir rahatsızlığa yol açmadığını üzülerek müşahede ettim” dedi.

BİROL AYDEMİR KİMDİR?

Birol Aydemir, 25 Ocak 1966'da Erzincan'da dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmuştur. 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatına uzman yardımcısı olarak giren Aydemir, yüksek Lisansını Amerika Birleşik Devletlerinde University of Delaware'de 1992-1994 yılları arasında yapmıştır. Ekim 2006 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'na kurucu başkan olarak atanan eski DEVA Partili Birol Aydemir Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve SSK'yı birleştirip Sosyal Güvenlik Kurumunu kurduktan sonra Ekim 2008 Haziran 2009 arasında ABD Washington Büyükelçiliğinde planlama müşavirliğine atanmıştır.

Haziran 2009 Haziran 2011 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında müsteşar olarak görev yaptı. Eylül 2011 Şubat 2016 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu'nda başkan olarak görev yaptıktan sonra Şubat 2016'da kendi isteğiyle emekli oldu. 2009-2016 Takasbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 2015-2017 OECD İstatistik ve İstatistik Politikası Komitesi Yönetim Kurulu Üyelği, 2013-2015 Avrupa İstatistikçiler Konferansı (CES) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2003-2008 Petkim Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003-2009 Türk Telekom Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2001-2004 Türkiye Vagon Sanayi (TÜVESAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. İleri düzeyde ingilizce öğrenimi olan Aydemir, evli ve 2 erkek ve bir kız çocuğu sahibidir. .